KOTO Teknik Koleji Futsal’da şampiyon!

2023- 2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okullararası Genç Erkekler Futsal Müsabakası’nın finali maçı 17 Ocak 2023 Çarşamba günü, Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Final etabında, Gebze Anibal Anadolu Lisesi ile sahaya çıkan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, attığı gollerle adını şampiyonluğa yazdırdı. Berabere biten maçın penaltılarında 5-4’lük galibiyet elde eden Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahadan şampiyonluk kupası ile ayrıldı. KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO’nun ve Okulun adını şampiyonlar listesine yazdıran öğrencileri tebrik ederek, “Mesleki eğitimde rol model olan okulumuz, akademik başarılarının yanı sıra sportif faaliyetlerde iş dünyamızı gururlandırmaktadır. Okullararası Genç Erkekler Futsal Müsabakası’nda birinci olan öğrencilerimizi kutluyor, bu başarıda emeği geçen Okul Müdürü Coşkun Cebeci’ye beden eğitimi öğretmenleri Şeyma Çom ve Gökberk Perem’e teşekkür ediyorum” dedi.
ÖZEL KOTO AOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TAKIM KADROSU
Ömer Tanrıverdi
Yusuf Çetin
Gökhan Abdullah
Sami Yusuf Baklacı
Ahmet Efe Engin
Burak Uslu
Burak Tezulaş
Eren Onur
Berat Savun
Kürşat Şirin
Enis Siraç Bayram
Onur Bora Kalyoncuoğlu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.