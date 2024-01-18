KOTO Teknik Koleji Futsal’da şampiyon!

2023- 2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okullararası Genç Erkekler Futsal Müsabakası’nın finali maçı 17 Ocak 2023 Çarşamba günü, Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Final etabında, Gebze Anibal Anadolu Lisesi ile sahaya çıkan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, attığı gollerle adını şampiyonluğa yazdırdı. Berabere biten maçın penaltılarında 5-4’lük galibiyet elde eden Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahadan şampiyonluk kupası ile ayrıldı. KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO’nun ve Okulun adını şampiyonlar listesine yazdıran öğrencileri tebrik ederek, “Mesleki eğitimde rol model olan okulumuz, akademik başarılarının yanı sıra sportif faaliyetlerde iş dünyamızı gururlandırmaktadır. Okullararası Genç Erkekler Futsal Müsabakası’nda birinci olan öğrencilerimizi kutluyor, bu başarıda emeği geçen Okul Müdürü Coşkun Cebeci’ye beden eğitimi öğretmenleri Şeyma Çom ve Gökberk Perem’e teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZEL KOTO AOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TAKIM KADROSU

Ömer Tanrıverdi

Yusuf Çetin

Gökhan Abdullah

Sami Yusuf Baklacı

Ahmet Efe Engin

Burak Uslu

Burak Tezulaş

Eren Onur

Berat Savun

Kürşat Şirin

Enis Siraç Bayram

Onur Bora Kalyoncuoğlu