- Spor

KOTO Teknik Koleji Futsal’da şampiyon!

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Okullararası Genç Erkekler Futsal Final Müsabakası’nda Gebze Anibal Anadolu Lisesi’ni 5-4 mağlup ederek şampiyonu oldu!

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
KOTO Teknik Koleji Futsal’da şampiyon! mask
Büyütmek için resme tıklayın

2023- 2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okullararası Genç Erkekler Futsal Müsabakası’nın finali maçı 17 Ocak 2023 Çarşamba günü, Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Final etabında, Gebze Anibal Anadolu Lisesi ile sahaya çıkan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, attığı gollerle adını şampiyonluğa yazdırdı. Berabere biten maçın penaltılarında 5-4’lük galibiyet elde eden Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahadan şampiyonluk kupası ile ayrıldı. KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO’nun ve Okulun adını şampiyonlar listesine yazdıran öğrencileri tebrik ederek, “Mesleki eğitimde rol model olan okulumuz, akademik başarılarının yanı sıra sportif faaliyetlerde iş dünyamızı gururlandırmaktadır. Okullararası Genç Erkekler Futsal Müsabakası’nda birinci olan öğrencilerimizi kutluyor, bu başarıda emeği geçen Okul Müdürü Coşkun Cebeci’ye beden eğitimi öğretmenleri Şeyma Çom ve Gökberk Perem’e teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZEL KOTO AOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TAKIM KADROSU

Ömer Tanrıverdi

Yusuf Çetin

Gökhan Abdullah

Sami Yusuf Baklacı

Ahmet Efe Engin

Burak Uslu

Burak Tezulaş

Eren Onur

Berat Savun

Kürşat Şirin

Enis Siraç Bayram

Onur Bora Kalyoncuoğlu

# Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Okullararası Genç Erkekler Futsal Müsabakası, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Teknik Koleji, şampiyon, 2024, eğitim

18 Oca 2024 - 12:16 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.786.267 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL