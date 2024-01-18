Uzay yolculuğu ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ertelemeyle ilgili "Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Axiom 3 uçuşu, 19 Ocak'a ertelendi.

SpaceX'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Axiom 3 uçuşu için 19 Ocak Cuma gününü hedefliyoruz. Ek süre ekiplerimize fırlatma öncesi kontrol listelerini ve aracın veri analizlerini tamamlama fırsatı verecek."

SpaceX, fırlatmanın cuma günü TSİ 00.49'da yapılmasının planlandığını bildirdi.

BAKAN KACIR: HEYECANLA BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından erteleme ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kacır paylaşımında "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV