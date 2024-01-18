18 Oca 2024 - 12:42 - Ekonomi

Kocaeli’deki metal fabrikası çok sayıda personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Dilovası’nda faaliyet gösteren metal fabrikası bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak.