- Ekonomi

Kocaeli’deki metal fabrikası çok sayıda personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Dilovası’nda faaliyet gösteren metal fabrikası bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak.

Aygün Baş
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Kocaeli’deki metal fabrikası çok sayıda personel alacak! mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Dilovası Demirciler OSB bölgesinde faaliyet gösteren Marmara Galvaniz bünyesinde istihdam etmek üzere 18-40 yaş aralığında eğitim seviyesi gözetmeksizin 20 beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
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18 Oca 2024 - 12:42 - Ekonomi

Muhabir  Aygün Baş

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