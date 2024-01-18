MHP ADAYLARINI AÇIKLADI! YİNE KOCAELİ'DEN ADAY GÖSTERMEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" dedi.
Açıklanan Belediye Başkan Adayları şu şekilde:
1
BALIKESİR/ SUSURLUK
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
FAHRETTİN ŞENER
2
BAYBURT/ AYDINTEPE
İLÇE
HAŞİM ŞENTÜRK
3
BAYBURT/ DEMİRÖZÜ
İLÇE
NECMETTİN ERSEN
4
BURDUR/ KARAMANLI
İLÇE
İSKENDER KARASU
5
ÇORUM/ ALACA
İLÇE
ŞERİF ASLAN
6
ÇORUM/ BAYAT
İLÇE
MEHMET BAHADIR EFE
7
ÇORUM/ BOĞAZKALE
İLÇE
MESUT OCAKLI
8
ÇORUM/ DODURGA
İLÇE
İSMAİL ÇETİNKAYA
9
ÇORUM/ İSKİLİP
İLÇE
AHMET SAĞLAM
10
ÇORUM/ KARGI
İLÇE
SELAHATTİN ERDOĞAN
11
ÇORUM/ LAÇİN
İLÇE
ÜNAL GEVŞEK
12
ÇORUM/ OSMANCIK
İLÇE
AHMET GELGÖR
13
ÇORUM/ SUNGURLU
İLÇE
AHMET HAŞİM ÖZSARAY
14
ÇORUM/ UĞURLUDAĞ
İLÇE
ZEKİ İPEK
15
KARABÜK/ EFLANİ
İLÇE
HÜSNÜ AKIN
16
KARABÜK/ ESKİPAZAR
İLÇE
SIRRI ŞEN
17
KARABÜK/ OVACIK
İLÇE
NESLİHAN KAYA KARPUZ
18
KARABÜK/ YENİCE
İLÇE
ZEKİ ÇAYLI
19
KÜTAHYA/EMET
İLÇE
MUSTAFA KOCA
20
KÜTAHYA/ GEDİZ
İLÇE
NECDET AKEL
21
KÜTAHYA/ HİSARCIK
İLÇE
MUSTAFA DEMİRTAŞ
22
KÜTAHYA/ PAZARLAR
İLÇE
İSMAİL KUL
23
KÜTAHYA/ SİMAV
İLÇE
KÜBRA TEKEL AKTULUN
24
KÜTAHYA/ ŞAPHANE
İLÇE
SELAMİ ATAK
25
KÜTAHYA/ TAVŞANLI
İLÇE
ALİ ATAŞ
26
NİĞDE/ ALTUNHİSAR
İLÇE
VEDAT KİRAZCI
27
NİĞDE/ BOR
İLÇE
SITKI ERAT
28
NİĞDE/ ÇAMARDI
İLÇE
GABİL DEMİR
29
OSMANİYE/ BAHÇE
İLÇE
ZEYNEL METE KADIOĞLU
30
OSMANİYE/ HASANBEYLİ
İLÇE
LATİF KAHVECİOĞLU
31
OSMANİYE/ KADİRLİ
İLÇE
ÖMER TARHAN
32
OSMANİYE/ SUMBAS
İLÇE
NİHAT GÖÇER
33
OSMANİYE/ TOPRAKKALE
İLÇE
TURGAY ÇAVUŞOĞLU
34
SİNOP/ AYANCIK
İLÇE
MURAT AKIN
35
SİNOP/ BOYABAT
İLÇE
MURAT MUSLU
36
SİNOP/ DİKMEN
İLÇE
ERDAL KOŞAR
37
SİNOP/ DURAĞAN
İLÇE
ZAFER ELKOVAN
38
SİNOP/ SARAYDÜZÜ
İLÇE
FERDİ CANOĞLU
39
SİVAS/ AKINCILAR
İLÇE
MURAT SEVİNÇ
40
SİVAS/ ALTINYAYLA
İLÇE
SEZAİ SUBAŞI
41
SİVAS/ DOĞANŞAR
İLÇE
HALİL BALIK
42
SİVAS/ GEMEREK
İLÇE
EROL SAĞIRKAYA
43
SİVAS/ GÖLOVA
İLÇE
OSMAN DEMİRBAĞ
44
SİVAS/ GÜRÜN
İLÇE
NAMİ ÇİFTÇİ
45
SİVAS/ HAFİK
İLÇE
HARUN İSA GÜLTAY
46
SİVAS/ KANGAL
İLÇE
SERKAN HALVER
47
SİVAS/ KOYULHİSAR
İLÇE
GÜLAY FIRAT
48
SİVAS/ SUŞEHRİ
İLÇE
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
49
SİVAS/ YILDIZELİ
İLÇE
YAŞAR GÖKTAŞ
50
SİVAS/ ZARA
İLÇE
FATİH ÇELİK
51
ZONGULDAK/ ALAPLI
İLÇE
İSMAİL ÖZTÜRK
52
ZONGULDAK/ ÇAYCUMA
İLÇE
SEMİH AYDIN
53
ZONGULDAK/ DEVREK
İLÇE
EROL KAPLAN
54
ZONGULDAK/ GÖKÇEBEY
İLÇE
ATAKAN ÇİÇEK
55
ZONGULDAK/ KARADENİZEREĞLİ
İLÇE
İLKAY ÖZDEMİR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.