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MHP ADAYLARINI AÇIKLADI! YİNE KOCAELİ'DEN ADAY GÖSTERMEDİ

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

MHP ADAYLARINI AÇIKLADI! YİNE KOCAELİ'DEN ADAY GÖSTERMEDİ mask

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" dedi.

Açıklanan Belediye Başkan Adayları şu şekilde:

1

BALIKESİR/ SUSURLUK

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

FAHRETTİN ŞENER

2

BAYBURT/ AYDINTEPE

İLÇE

HAŞİM ŞENTÜRK

3

BAYBURT/ DEMİRÖZÜ

İLÇE

NECMETTİN ERSEN

4

BURDUR/ KARAMANLI

İLÇE

İSKENDER KARASU

5

ÇORUM/ ALACA

İLÇE

ŞERİF ASLAN

6

ÇORUM/ BAYAT

İLÇE 

   MEHMET BAHADIR EFE

7

ÇORUM/ BOĞAZKALE

İLÇE

MESUT OCAKLI

8

ÇORUM/ DODURGA

İLÇE

İSMAİL ÇETİNKAYA

9

ÇORUM/ İSKİLİP

İLÇE

AHMET SAĞLAM

10

ÇORUM/ KARGI

İLÇE

SELAHATTİN ERDOĞAN

11

ÇORUM/ LAÇİN

İLÇE

ÜNAL GEVŞEK

12

ÇORUM/ OSMANCIK

İLÇE

AHMET GELGÖR

13

ÇORUM/ SUNGURLU

İLÇE

AHMET HAŞİM ÖZSARAY

14

ÇORUM/ UĞURLUDAĞ

İLÇE

ZEKİ İPEK

15

KARABÜK/ EFLANİ

İLÇE

HÜSNÜ AKIN

16

KARABÜK/ ESKİPAZAR

İLÇE

SIRRI ŞEN

17

KARABÜK/ OVACIK

İLÇE

NESLİHAN KAYA KARPUZ

18

KARABÜK/ YENİCE

İLÇE

ZEKİ ÇAYLI

19

KÜTAHYA/EMET

İLÇE

MUSTAFA KOCA

20

KÜTAHYA/ GEDİZ

İLÇE

NECDET AKEL

21

KÜTAHYA/ HİSARCIK

İLÇE

MUSTAFA DEMİRTAŞ

22

KÜTAHYA/ PAZARLAR

İLÇE

İSMAİL KUL

23

KÜTAHYA/ SİMAV

İLÇE

KÜBRA TEKEL AKTULUN

24

KÜTAHYA/ ŞAPHANE

İLÇE

SELAMİ ATAK

25

KÜTAHYA/ TAVŞANLI

İLÇE

ALİ ATAŞ

26

NİĞDE/ ALTUNHİSAR

İLÇE

VEDAT KİRAZCI

27

NİĞDE/ BOR

İLÇE

SITKI ERAT

28

NİĞDE/ ÇAMARDI

İLÇE

GABİL DEMİR

29

OSMANİYE/ BAHÇE

İLÇE

ZEYNEL METE KADIOĞLU

30

OSMANİYE/ HASANBEYLİ

İLÇE

LATİF KAHVECİOĞLU

31

OSMANİYE/ KADİRLİ

İLÇE

ÖMER TARHAN

32

OSMANİYE/ SUMBAS

İLÇE

NİHAT GÖÇER

33

OSMANİYE/ TOPRAKKALE

İLÇE

TURGAY ÇAVUŞOĞLU

34

SİNOP/ AYANCIK

İLÇE

MURAT AKIN

35

SİNOP/ BOYABAT

İLÇE

MURAT MUSLU

36

SİNOP/ DİKMEN

İLÇE

ERDAL KOŞAR

37

SİNOP/ DURAĞAN

İLÇE

ZAFER ELKOVAN

38

SİNOP/ SARAYDÜZÜ

İLÇE

FERDİ CANOĞLU

39

SİVAS/ AKINCILAR

İLÇE

MURAT SEVİNÇ

40

SİVAS/ ALTINYAYLA

İLÇE

SEZAİ SUBAŞI

41

SİVAS/ DOĞANŞAR

İLÇE

HALİL BALIK

42

SİVAS/ GEMEREK

İLÇE

EROL SAĞIRKAYA

43

SİVAS/ GÖLOVA

İLÇE

OSMAN DEMİRBAĞ

44

SİVAS/ GÜRÜN

İLÇE

NAMİ ÇİFTÇİ

45

SİVAS/ HAFİK

İLÇE

HARUN İSA GÜLTAY

46

SİVAS/ KANGAL

İLÇE

SERKAN HALVER

47

SİVAS/ KOYULHİSAR

İLÇE

GÜLAY FIRAT

48

SİVAS/ SUŞEHRİ

İLÇE

AHMET AYHAN KAYAOĞLU

49

SİVAS/ YILDIZELİ

İLÇE

 YAŞAR GÖKTAŞ

50

SİVAS/ ZARA

İLÇE

FATİH ÇELİK

51

ZONGULDAK/ ALAPLI

İLÇE

İSMAİL ÖZTÜRK

52

ZONGULDAK/ ÇAYCUMA

İLÇE

SEMİH AYDIN

53

ZONGULDAK/ DEVREK

İLÇE

EROL KAPLAN

54

ZONGULDAK/ GÖKÇEBEY

İLÇE

ATAKAN ÇİÇEK

55

ZONGULDAK/  KARADENİZEREĞLİ

İLÇE

İLKAY ÖZDEMİR

# Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri, 2024

18 Oca 2024 - 12:45 - Siyaset

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