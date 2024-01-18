Pehlivanların ustasından Kocaelispor’a tam destek: "Bu güreşi biz kazanırız"

BİZ KOCAELİSPOR SEVGİSİYLE İLE BÜYÜDÜK

Şener Sar, Mehmet Ali Paşa’da büyüyen bir sporcu kimliğiyle, tabii ki sıkı Kocaelisporlu olarak yetişti. Sar “Eyüpspor maçında Kocaelisporumuza güveniyoruz ve bu maçı kazanarak, lidere farkımızı göstereceğiz. Tüm arkadaşlarımla beraber maçta yerimi alacağım. Bugün birlik olma günüdür” dedi.

İZMİT BELEDİYE MECLÜS ÜYESİ ADAY ADAYI

Daha önceki seçimlerde Yenişehir Muhtarlığına aday olan Sar, 31 Mart yerel seçimlerinde de İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği aday adaylığını açıkladı. Efsane pehlivan “Ben sporcuların temsilcisi olacağım. Sporu meclise taşıyacağım ve haklarımızı savunacağım. Sorunları iyi biliyorum. Bu sokaklarda büyüdüm” dedi.