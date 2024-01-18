18 Oca 2024 - 14:01- Siyaset G:

AKP’nin Karamürsel adayı Mesut Çetinkaya mı oldu?

AKP Karamürsel Belediye Başkan adayının Mesut Çetinkaya olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
AKP’nin Karamürsel adayı Mesut Çetinkaya mı oldu? mask
Haber albümü için resme tıklayın

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AKP’de Belediye Başkan adayları netleşmeye başladı. AKP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayının Mesut Çetinkaya olduğu belirtildi. Karamürsel Tv’nin Ankara kaynaklarından edindiği bilgilere göre Karamürsel Belediye Başkan adayı olan Mesut Çetinkaya’nın ismi önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.

MESUT ÇETİNKAYA KİMDİR?

1980 tarihinde Karamürsel’de doğdu. Orta ve Lise Eğitimini Karamürsel İmam Hatip Lisesinde, Lisans Öğrenimimi Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümünde Tamamladı. 2004-2009 yılları arasında AKP Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında AKP Karamürsel ilçe Teşkilatında çeşitli birimlerde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014-2019 yılları arasında Karamürsel Belediyesi Basın Yayın Hakları İşler ve Kültür Müdürü olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Karamürsel ilçe Belediye ve Büyükşehir Meclis üyesi seçildi.2019 dan bugüne Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

# AKP, Karamürsel Belediyesi, AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, 2024, 31 Mart, yerel seçim, Meclis, basın, karamürsel, Ankara

18 Oca 2024 - 14:01 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.786.267 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
02

Krmsel. - Ahmet Çalık Karamürsel Belediye Başkanı Karamürselimize Hayırlı olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 15:42
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL