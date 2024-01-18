AKP’nin Karamürsel adayı Mesut Çetinkaya mı oldu?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AKP’de Belediye Başkan adayları netleşmeye başladı. AKP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayının Mesut Çetinkaya olduğu belirtildi. Karamürsel Tv’nin Ankara kaynaklarından edindiği bilgilere göre Karamürsel Belediye Başkan adayı olan Mesut Çetinkaya’nın ismi önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.

MESUT ÇETİNKAYA KİMDİR?

1980 tarihinde Karamürsel’de doğdu. Orta ve Lise Eğitimini Karamürsel İmam Hatip Lisesinde, Lisans Öğrenimimi Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümünde Tamamladı. 2004-2009 yılları arasında AKP Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında AKP Karamürsel ilçe Teşkilatında çeşitli birimlerde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014-2019 yılları arasında Karamürsel Belediyesi Basın Yayın Hakları İşler ve Kültür Müdürü olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Karamürsel ilçe Belediye ve Büyükşehir Meclis üyesi seçildi.2019 dan bugüne Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.