KOÜ’de promosyon ihalesinde sözleşme imzalandı!

Kocaeli Üniversitesi’nde 5 bin 635 çalışanı ilgilendiren maaş promosyon ihalesi 18 Ekim'de gerçekleştirilmiş, ihalede en yüksek teklif 19 bin lira ile TEB tarafından verilmişti. Üniversite yönetimin talebi üzerine banka teklifini 19 bin 500 liraya yükseltti. Yetkili sendika ise promosyon ihalesinde tekliflerin düşük olması sebebiyle ihalenin iptal edilmesini talep etti. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, gelen yoğun talep sonucu personele anket uygulama kararı aldı. Yapılan anket sonucu maaş promosyonu için yeni ihale yapılmasına karar verildi.

7 BANKA KATILMIŞTI

Kocaeli Üniversitesi'nin yeni ihalesi ise geçtiğimiz hafta Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi’nde bulunan büyük salonda gerçekleştirildi. 7 banka katılım sağladığı ihalede 30 bin TL ile en yüksek teklifi veren Türk Ekonomi Bankası oldu. İhalede en yüksek teklifi veren Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile Kocaeli Üniversitesi arasında personel maaş ödemesi sözleşmesi imzalandı. Gerçekleştirilen imza törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk’ün yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hakan Akkuş ve TEB yöneticileri katılım sağladı.