18 Oca 2024 - 14:29- Spor G:

Gel bakalım Eyüp görelim gücünü

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Gel bakalım Eyüp görelim gücünü mask

CUMARTESİ GÜNKÜ ŞÖLENE HAZIRIZ

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 19. Haftasında cumartesi (20 Ocak 2024) günü 19’da başlayacak maçta lider Eyüpspor’u ağırlayacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçın hazırlıkları Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürüldü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-siyahlı futbolcular ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Kocaelispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
# Kocaelispor, idman, Trendyol 1.Lig, Eyüpspor, hazırlık, 2024

18 Oca 2024 - 14:29 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(3)
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Az Bi̇len - Umarım futbol kalitesi açısından iyi bir maç olur...Eyüpsporun sol tarafından işlemeliyiz...Ahmet Kutucu ve Bruno'ya kesinlikle sıkı markaç ve şut çekilmesini minimuma indirmek gerekiyor...Hızlı hücumlarda çok dayanıklı değiller bizde defansdan çıkarken çok yavaşız bölgeler arası geçişlerimiz hızlı olmalı...Beraberlik kötü sonuç olmaz...

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 18 Ocak 14:59
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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