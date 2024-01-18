Gel bakalım Eyüp görelim gücünü

Az Bi̇len - Umarım futbol kalitesi açısından iyi bir maç olur...Eyüpsporun sol tarafından işlemeliyiz...Ahmet Kutucu ve Bruno'ya kesinlikle sıkı markaç ve şut çekilmesini minimuma indirmek gerekiyor...Hızlı hücumlarda çok dayanıklı değiller bizde defansdan çıkarken çok yavaşız bölgeler arası geçişlerimiz hızlı olmalı...Beraberlik kötü sonuç olmaz...