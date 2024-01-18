Gel bakalım Eyüp görelim gücünü

CUMARTESİ GÜNKÜ ŞÖLENE HAZIRIZ
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 19. Haftasında cumartesi (20 Ocak 2024) günü 19’da başlayacak maçta lider Eyüpspor’u ağırlayacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçın hazırlıkları Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürüldü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-siyahlı futbolcular ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Kocaelispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Reis - Aklını alıcaz eyübün, taraftar gelsin yeter ki
Eroldemirbek - en az 3 çakar
Az Bi̇len - Umarım futbol kalitesi açısından iyi bir maç olur...Eyüpsporun sol tarafından işlemeliyiz...Ahmet Kutucu ve Bruno'ya kesinlikle sıkı markaç ve şut çekilmesini minimuma indirmek gerekiyor...Hızlı hücumlarda çok dayanıklı değiller bizde defansdan çıkarken çok yavaşız bölgeler arası geçişlerimiz hızlı olmalı...Beraberlik kötü sonuç olmaz...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.