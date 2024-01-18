Gölcükspor ilk hazırlık maçını yaptı: 1-1

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor devre arasının ilk maçında ise Manavgat Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında ise temsilcimiz 20.dakikada ise yeni transferimiz Enes Ocak’ın golü ile 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda ise Manavgat Belediyespor 30.dakikada Serkan’ın penaltı golü ile skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ise karşılıklı ataklar ile ilk yarı sona erdi.

GENÇLER SAHNE ALDI

Müsabakanın ikinci yarısında Kırmızı Siyahlılar oyunun üstünlüğü ile geliştirdiği ataklar ile skorun dengesini bozmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 65.dakikadan sonra Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner alt yapıdan gelen gençlerin tamamına müsabaka içerisinde süre verdi. Gençlerin performansları dikkat çekti. Müsabakada ise 1-1'lik skorla berabere bitti. Maçı yeni transfer Oktay Pop da izledi.

Kaynak: Antalya-Özel