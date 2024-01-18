GÖLCÜK BELEDİYELİ GENÇLER, ŞAMPİYONLUĞU ŞEHİTLERİN ANISINA ADADI

BİR HAFTA KALA ŞAMPİYON OLDULAR
Gölcük Belediyesi “Spor Kenti Gölcük” sloganı ile gençleri sporla buluşturmaya ve birçok branşta başarılar kazanmaya devam ediyor. Yüzlerce sporcu yetiştiren Gölcük Belediyespor, voleybol branşında yeni bir başarı kazandı. Son olarak geçen yıl kurulan Genç Erkek Voleybol Takımı, sezonun bitmesine bir hafta kala Kocaeli Şampiyonu oldu.
BAŞKAN SEZER SPORCULARI TEBRİK ETTİ
Genç sporcuların kazandıkları şampiyonlukla gurur duyduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sporcularımızı, Antrenör Adem Özler'i, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Murat Aydoğdu ve ekibini tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi. Voleybolcular da asker selamıyla şampiyonluğu kutlarken, kupayı şehitlerin anısına adadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.