Aleyna Darıca’da Türkiye üçüncüsü oldu

KÜRSÜDEN İNMEDİ
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde organize edilen şampiyonada 33 ilden 119 sporcu ringe çıkarken, dev organizasyonda 12 sıklette madalya dağıtıldı. Sporcularımız Naz Çakıroğlu ve Samet Gümüş’in yanı sıra çok sayıda sporsever takip edenler arasında yer aldı. Ringde nefes kesen mücadelelere sahne olan şampiyonada ilimizi temsil eden Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nden Aleyna Kara 81 kiloda temsil etti. Daha önce ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası’nda ikinci U-22 Türkiye Boks Şampiyonası’nda kürsü yapan Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Spor Yöneticiliği Bölümü okuyan Kara, Darıca’dan da bronz madalyayla dönmeyi başardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.