Akçakoca, Karamürsel’in gururu oldu

2023- 2024 Eğitim-Öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Kız-Erkek tenis müsabakalarında Karamürsel Akçakoca İmam Hatip Lisesi/Ortaokulu öğrencileri birinci ve üçüncü olarak bölge maçlarına gitmeye hak kazandı. Karamürsel Akçakoca İmam Hatip Lisesi/Ortaokulu Müdür vekili Aziz Bıyıklı, “2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Kocaeli okul sporları il müsabakalarında Karamürsel Akçakoca İmam Hatip Lisesi/Ortaokulu olarak 15-16-17 Ocak tarihlerinde ilde düzenlenen masa tenisi yıldız kızlarda il 1’ncisi, yıldız erkelerde il 3’üncüsü oldu.

İSİMLERİNİ TEK TEK SAYIP KUTLADI

Okulumuza bu gururu yaşatan öğrencilerimiz il birincisi yıldız kızlar 8/B Sınıfından Hilal Demir, 7/C Sınıfından Sudenaz Taşdan, il üçüncüsü yıldız erkekler 8/A Sınıfından Ömer Akkır ve Musab Kerem Kayırcı’yı tebrik ediyor, öğrencilerimizin başarılarında büyük emeği olan Beden Eğitimi Öğretmenimiz Musa Çeteci hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yıllardır okulumuza bu gururu yaşatan öğrenci ve öğretmenlerimizin başarıları daim olsun. Kocaeli ilini temsilen bölge maçlarına gitmeye hak kazanan yıldız kızlarımızın yeni başarılarını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.