İzmit'te uyuşturucu operasyonu: Jandarmadan kaçarken kaza yaptılar

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı tespit edilen grubu günler öncesi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler dün gece operasyona start verdi. Sivil jandarma ekiplerini fark eden ve "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Ara sokaklar ile caddelerde de devam eden kovalamaca, İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesinde son buldu. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki 41 ADR 444 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Panikle dışarıya çıkan sürücü topallaya topallaya otomobilin bagajından aldığı el çantasıyla kaçmaya çalıştı. Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sürücü ve sağ ön koltukta bulunan şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü. Kaza sebebiyle hafifi ticari araç ve önünde bulunan bir diğer otomobilde maddi hasar oluştu.
Çantadan uyuşturucu çıktı
Öte yandan otomobil, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 836 gram bonzai, 15,5 gram metamfetamin, 3,9 gram eroin, 10 ecstacy hap, 8 sentetik ecza, 3 cep telefonu, hassas terazi ve 12 bin 750 TL para ele geçirildi.
Aksiyon dolu anlar kamerada
Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, jandarma ekip aracından kaçan otomobilin park halindeki hafifi ticari araca çarptığı anlar yer alıyor. Görüntünün devamında, otomobilden inen sürücünün bagajdan aldığı çantayla kaçmaya çalıştığı ve jandarma ekiplerince yakalandığı görülüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - ESKİ BAKAN DEVRİNDE BÜTÜN DÜNYANIN İLLEGALLERİ 3 KURUŞ İÇİN LKEMİZE TOPLANMIŞLAR BURADAN İŞLERİNİ YÜRÜTMÜŞLER EVLATLARIMIZI DA ZEHİRLEMİŞLER ( BİZDEN KİMLER HAKKINDADA UYUŞTURUCU İŞİ YAPIYOR ŞAİBELERİ BİLE OLMUŞTU. her yer uyuşturucu her yer çatışma . akp +mhp +bbp+ hüdapar iktidarı nerede kendi vatanına ihanet etmiş kişi, nerede mafia lideri nereden uyuşturucu çetesi varsa ülkemize toplanmış . mir emniyet nerede idi o kadr illegal burada cirit atarken . yoksa buraya toplanıp servet sahibi olup ellerinden paralar mı alınmak istendi . YENİ BAKAN sn. ali yerlikaya ,ELİ İLE KOYMUŞ GİBİ HEPSİNİ tOPLUYOR HER GÜN YÜZLERCESİNİ . demek ki bu işte karanlık noktalar var mı diye akla geliyor .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.