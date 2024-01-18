Elis Ada son yolculuğuna uğurlandı!

Kaza, dün Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak'ta meydana geldi. Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada (2), iş makinesinin altında kalarak can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise yaralandı. Çocuklarını parka götürdüğü ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen anne, bebeğinin ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen baba Mehmet Şahin ise ölen bebeğinin oyuncağına sarılıp, "Elis hadi kalk kızım" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı. Anne ve kızı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kahreden kaza görenlerin yüreğini sızlattı.
Son yolculuğuna uğurlandı
Elis Ada'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak, Elmalı Cami'ye getirildi. Cenaze namazına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Elis Ada'nın cenazesi, Gebze Balçık köyündeki Darıca Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan, anne Ceylan Şahin’in doğumu yaklaştığı için tedbirden hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi. Taburcu edilen 3 yaşındaki Gülbeyaz Şahin’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.