Yapay zeka yüzde 40 işi etkileyecek

IMF, yapay zekanın gelişmiş ekonomilerdeki işlerin ise yüzde 60’ını etkileyeceğini kaydetti. “Yapay zekanın genel eşitsizliği daha da kötüleştireceğini” söyleyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva ülkelerin “teknolojinin sosyal gerilimleri daha da körüklemesini önlemek” için konuyu ele almaları gerektiğini belirtti. Georgieva, teknolojinin ülkeler arasındaki eşitsizliği daha da kötüleştirebileceğini söyledi.