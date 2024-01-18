IMF, yapay zekanın gelişmiş ekonomilerdeki işlerin ise yüzde 60’ını etkileyeceğini kaydetti. “Yapay zekanın genel eşitsizliği daha da kötüleştireceğini” söyleyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva ülkelerin “teknolojinin sosyal gerilimleri daha da körüklemesini önlemek” için konuyu ele almaları gerektiğini belirtti. Georgieva, teknolojinin ülkeler arasındaki eşitsizliği daha da kötüleştirebileceğini söyledi.
- Ekonomi
Yapay zeka yüzde 40 işi etkileyecek
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayınladığı yeni bir analize göre, yapay zeka teknolojisi, dünya çapında tüm işlerin yüzde 40’ını etkileyecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.