Gölcük'te 211 m² tarla (hisseli) icradan satılık

2021/1798 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1798 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, birincigeçit Mevkii, 157 Ada, 1 Parsel, TAŞINMAZIN 1/8 ...
Adresi : Sofular Köyü Gölcük KocaeliGölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 211,05 m2
İmar Durumu :Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, 157 ada 1 parsel,1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında", kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 13.190,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 13:50
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 147 Ada, 2 Parsel, TAŞINMAZIN 1/8 ORANI ...
Adresi :Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, Birincigeçit Mevkii, 147 Ada 2 Parsel Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.220,56 m2
İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Kırsal Konut Alanında" ve "Orman Alanında", KALDIĞI BİLDİRİLMİŞTİR.
Kıymeti : 100.642,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 14:05
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, birincigeçit Mevkii, 155 Ada, 2 Parsel,TAŞINMAZIN 1/ ...
Adresi : Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, Birincigeçit Mevkii, 155 Ada 2 Parsel Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.740,10 m2
İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında", KALDIĞI BİLDİRİLMİŞTİR.
Kıymeti : 108.756,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 14:20
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, BİRİNCİGEÇİT Mevkii, 155 Ada, 7 Parsel, TAŞINMAZIN 1/8 ...
Adresi : Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, Ağıl Mevkii, 155 Ada 7 Parsel Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 6.423,00 m2
İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında" ve "Orman Alanında" kaldığı bildirilmiştir
Kıymeti : 64.230,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 14:35
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 147 Ada, 1 Parsel, TAŞINMAZIN 1/8 ORANI ...
Adresi : Dava Konusu Taşınmaz; Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, Birincigeçit Mevkii, 147 Ada 1 Parsel Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.045,21 m2
İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Kırsal Konut Alanında" ve "Orman Alanında" kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 223.050,50 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 14:50
12/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.