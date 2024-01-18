Gölcük'te 211 m² tarla (hisseli) icradan satılık

T.C.GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

2021/1798 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1798 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, birincigeçit Mevkii, 157 Ada, 1 Parsel, TAŞINMAZIN 1/8 ...

Adresi : Sofular Köyü Gölcük KocaeliGölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 211,05 m2

İmar Durumu :Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, 157 ada 1 parsel,1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında", kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 13.190,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 13:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 147 Ada, 2 Parsel, TAŞINMAZIN 1/8 ORANI ...

Adresi :Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, Birincigeçit Mevkii, 147 Ada 2 Parsel Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.220,56 m2

İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Kırsal Konut Alanında" ve "Orman Alanında", KALDIĞI BİLDİRİLMİŞTİR.

Kıymeti : 100.642,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 14:05

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, birincigeçit Mevkii, 155 Ada, 2 Parsel,TAŞINMAZIN 1/ ...

Adresi : Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, Birincigeçit Mevkii, 155 Ada 2 Parsel Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.740,10 m2

İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında", KALDIĞI BİLDİRİLMİŞTİR.

Kıymeti : 108.756,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 14:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, BİRİNCİGEÇİT Mevkii, 155 Ada, 7 Parsel, TAŞINMAZIN 1/8 ...

Adresi : Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, Ağıl Mevkii, 155 Ada 7 Parsel Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 6.423,00 m2

İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında" ve "Orman Alanında" kaldığı bildirilmiştir

Kıymeti : 64.230,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 14:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SOFULAR Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 147 Ada, 1 Parsel, TAŞINMAZIN 1/8 ORANI ...

Adresi : Dava Konusu Taşınmaz; Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Sofular Mahallesi, Birincigeçit Mevkii, 147 Ada 1 Parsel Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 4.045,21 m2

İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Kırsal Konut Alanında" ve "Orman Alanında" kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 223.050,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 14:50

12/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.