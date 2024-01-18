- Ekonomi

VakıfBank ekosistemi Vinov ‘okullu’ oldu

VakıfBank ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov’u, Vinov Kampüs ile büyüttüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre VakıfBank, devreye aldığı yeni platformu Vinov Kampüs ile müşterilerinin eğitim harcamalarını kolaylaştırmak için limit ve uzun vade ihtiyacını tespit ediyor. VinovKampüs’e başvuran veliler, anlaşmalı okullara özel, Vinov limit imkanından şubeye gitmeden yararlanabiliyor.

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
VakıfBank ekosistemi Vinov ‘okullu’ oldu mask

TAHSİLAT YAPISI

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, “VakıfBank’ıninovatif ekosistemi Vinov öngörülebilir, güvenli ve ihtiyaca yönelik dinamik bir tahsilat yapısı oluştururken şimdi de Vinov Kampüs sayesinde eğitim harcamalarına yönelik pek çok kolaylık vaat ediyoruz. Bir kamu bankası olma sorumluluğumuzla 69 yıldır müşterilerimizin yanında olan bankamız, yeni eğitim-öğretim yılında da bu yeni ekosistemle velilerimize ve eğitim kurumlarımıza özel çözümler üretiyor” dedi.
# yeni, eğitim

18 Oca 2024 - 15:09 - Ekonomi

Muhabir  Dilek Coşgun

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.786.267 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL