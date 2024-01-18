VakıfBank ekosistemi Vinov ‘okullu’ oldu

TAHSİLAT YAPISI

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, “VakıfBank’ıninovatif ekosistemi Vinov öngörülebilir, güvenli ve ihtiyaca yönelik dinamik bir tahsilat yapısı oluştururken şimdi de Vinov Kampüs sayesinde eğitim harcamalarına yönelik pek çok kolaylık vaat ediyoruz. Bir kamu bankası olma sorumluluğumuzla 69 yıldır müşterilerimizin yanında olan bankamız, yeni eğitim-öğretim yılında da bu yeni ekosistemle velilerimize ve eğitim kurumlarımıza özel çözümler üretiyor” dedi.