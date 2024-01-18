VakıfBank ekosistemi Vinov ‘okullu’ oldu

TAHSİLAT YAPISI
VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, “VakıfBank’ıninovatif ekosistemi Vinov öngörülebilir, güvenli ve ihtiyaca yönelik dinamik bir tahsilat yapısı oluştururken şimdi de Vinov Kampüs sayesinde eğitim harcamalarına yönelik pek çok kolaylık vaat ediyoruz. Bir kamu bankası olma sorumluluğumuzla 69 yıldır müşterilerimizin yanında olan bankamız, yeni eğitim-öğretim yılında da bu yeni ekosistemle velilerimize ve eğitim kurumlarımıza özel çözümler üretiyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.