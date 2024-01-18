Büyükakın meclis toplantısına son kez katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 15.00’da gerçekleştirdi. Mecliste denetleme komisyonunun seçimi kapalı oylama açık teklif ile yapıldı. Komisyona Hasan Numan Tonka, Bülent Koçak, Ali Karakaş, Ertam Peker, Mehmet Nuri Paşa seçildi. Ankara’daki aday tanıtım programının ardından meclise katılan Başkan Büyükakın, meclise son kez katıldığını belirterek şubat ve mart ayı meclislerine seçim çalışmasından dolayı katılmayacağını ifade etti.

MAHKEME BİZİ HAKLI BULDU

Mecliste iki şube müdürünün ataması da yapılırken söz alan Başkan Büyükakın, “Hali hazırda şube müdürü olan ve İSU’da da şube müdürü olan arkadaşlarımız (Zafer Aydın- İştirakler Koordinasyon Şube Müdürü ile Zafer Sevil-Mezarlıklar Şube Müdürü) vardı. Sayıştay geldi ve böyle yapılamayacağını söyledi. SAYIŞTAY ile aramızda görüş ayrılığı vardı. Mahkemeye gittik ve mahkemeyi kazandık bu arkadaşları görevlerine tekrar atıyor gibi yapıyoruz. Şimdi mahkeme sonucu arkadaşlarımız vekaleten yürüttükleri görevi asaleten atanıyorlar. Yani mahkeme SAYIŞTAY’ı değil bizi haklı buldu” diye konuştu.

SON KEZ KATILIYORUM

Belediye başkan adaylığı kesinleşen Başkan Tahir Büyükakın’ı tebrik eden CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “Başkanım adaylığınız kesinleşti. Hayırlı olmasını diliyorum. İlçe başkan adaylarınız da inşallah yakında kesinleşecek, onlarında şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Büyükakın ise “Çok teşekkür ediyorum çok sağ olun, çok naziksiniz” dedi. Akabinde dönemin son 2 meclis toplantısına katılmayacağını ifade eden Başkan Büyükakın, “Bundan sonra iki meclis toplantımız kaldı. Çok özel bir şey olmadıkça bundan sonraki iki toplantıya başkanlık etmemeyi düşünüyorum sürecin gereği olarak daha fazla sahada olacağım. Şimdiye kadar neredeyse bütün meclis toplantılarına katılmak için azami gayret gösterdim” dedi.

BÜTÜN GRUPLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Meclisteki sükuneti sağlayan üyelere teşekkür eden Büyükakın, “Hem AK Parti Grubuna hem Milliyetçi Hareket Partisine hem Cumhuriyet Halk Partisine İYİ Parti’ye Saadet Partisine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Huzurlu bir meclis ortamı oldu bunda hepinizin katkısı çok. Kararların çoğu oy birliği ile alındı. Anlaşmazlık olanlar yüzde 5’i bile geçmez. Ben sizlerden razıyım, hakkınızı helal edin. Birbirimize karşı haklarımız var sonuçta, haksızlık etmedik bilerek ama bilmeden üzdüysek af ola, hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helal ediyorum. Memlekete güzel hizmetler yaptık, inşallah daha güzellerini yapmak nasip olur, şehir için güzel şeyler üzerinde uzlaşmayı bildi, tarih bu başarınızı yazacak” diye konuştu.