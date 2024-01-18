Büyükşehir’e iki müdür, yeniden!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde daha önce İSU’da görev yapan iki şube müdürünün yeniden ataması gerçekleştirildi.
YENİDEN ATANDILAR
Meclis toplantısında alınan karara göre, müdürlerin İSU’da kayıtlı görünmeleri nedeniyle Sayıştay ile ilgili bir problem yaşayan Büyükşehir Belediyesi, mevcut İştirakler Koordinasyon Şube Müdürü Zafer Aydın ve Mezarlıklar Şube Müdürü Zafer Sevil’in yeniden atamasını yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.