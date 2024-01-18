18 Oca 2024 - 15:50 - Siyaset

Büyükşehir’e iki müdür, yeniden!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Ocak ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşulan gündem maddelerinden biri de şube müdürleri ile ilgili bir konu oldu