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Büyükşehir’e iki müdür, yeniden!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Ocak ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşulan gündem maddelerinden biri de şube müdürleri ile ilgili bir konu oldu

Aygün Baş
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde daha önce İSU’da görev yapan iki şube müdürünün yeniden ataması gerçekleştirildi.

YENİDEN ATANDILAR

Meclis toplantısında alınan karara göre, müdürlerin İSU’da kayıtlı görünmeleri nedeniyle Sayıştay ile ilgili bir problem yaşayan Büyükşehir Belediyesi, mevcut İştirakler Koordinasyon Şube Müdürü Zafer Aydın ve Mezarlıklar Şube Müdürü Zafer Sevil’in yeniden atamasını yaptı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İştirakler Koordinasyon Şube Müdürü Zafer Aydın, Mezarlıklar Şube Müdürü Zafer Sevil, Meclis

18 Oca 2024 - 15:50 - Siyaset

Muhabir  Aygün Baş

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