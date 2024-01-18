CHP'DE ÖN SEÇİM ÖNCESİ 4 ADAY BİR ARAYA GELDİ!

21 Ocak Pazar günü yapılacak olan ön seçim için İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan öncülüğünde Belediye Başkan Aday Adayları Emre Andız, Hakan Tanta, Fatma Kaplan Hürriyet, Hüseyin Erol ile ilçe başkanlığında bir araya geldiler.
CHP İzmit İlçe Başkanlığı, İzmit Belediye Başkanlığı için 4 aday adayının yarışacağı ön seçimi 21 Ocak Pazar günü Ulugazi İlköğretim Okulu’nda yapacak. Ön seçim sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam 17.00’de sandıklar kapanarak oy sayım işlemine geçilecek.
Toplantı sonunda İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.