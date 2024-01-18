18 Oca 2024 - 16:20- Spor G:

KOCAELİSPOR'A 'SÜPER' SOL BEK!

Kocaelispor, Kasımpaşa'dan ayrılan 26 yaşındaki sol bek futbolcu Duhan Aksu ile bir yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kocaelispor'dan açıklama!

"Ailemize Hoş Geldin Duhan!

Kulübümüz, Duhan Aksu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun."
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18 Oca 2024 - 16:20 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmit li - Kesin süperdir, süperlig den 1. Lige geldiğine göre..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 18:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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