YRP 4 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI İLAN ETTİ

GEBZE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI – KAMİL ERGÜN
İZMİT BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI – MUSTAFA ŞAHİN
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI – ALİ OSMAN AYDIN
KARTEPE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI – BERAT KANSU
Yeniden Refah Partisi Kocaeli ilinde kalan ilçelerin Başkan adayları tanıtıldı. Bugün Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde Gebze, İzmit, Karamürsel ve Kartepe Belediye Başkanları ilan edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.