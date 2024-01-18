Kocaeli’de su faturalarında TÜFE durduruldu: Fiyatlar sabit kalacak

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında Şubat ayı itibarı ile konutlardaki su faturalarında TÜFE uygulamasının durdurulması görüşüldü. Söz konusu maddeye göre, TÜFE uygulamasının durdurulması ile birlikte Kocaeli’de abonelerin kullandığı su fiyatlarında enflasyon bazlı bir artış yaşanmayacak.
MALİYETİ 614 MİLYON LİRA
Söz konusu karar kapsamında TÜFE uygulamasının yanı sıra, 4 kişilik bir ailenin fiyatlandırması olan 1. Kademe’ye ayrılan 10 metreküplük pay, 12 metreküpe çıkarıldı. Söz konusu maddelerin İSU’ya yıllık maliyeti ise 614 milyon lira olacak. Söz konusu madde, oy birliği ile meclisten geçerken konuyla ilgili meclis toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şunları söyledi:
ENFLASYON ORANI EKLENMEYECEK
“Şubat ayı itibarı ile Konutta TÜFE uygulaması durduralım. Meskenlerde de 30 Büyükşehir Belediyesi arasından 19. sıradayız. 21,33 lira bizim tarifemiz. Bu TÜFE artışlarını durdurursak İSU’nun mali dengelerini bozmuş olmayacağı. Bu almış olduğumuz karar İSU’ya yıllık 614 milyon lira maliyet getiriyor. 1. Kademe fiyatlandırmamız bizim 10 metreküp, bunu da 12 metreküpe çıkarmayı planlıyoruz. 21,33’te sabitlenmiş olacak. Yani bir dahaki ay üzerine enflasyon oranı eklenmemiş olacak.”
İŞYERLERİNDE DEVAM
Bununla birlikte, 1 Şubat itibari ile uygulamaya geçecek yeni karar kapsamında TÜFE oranında artış uygulanması yalnızca konut tarifeleri için kaldırılırken işyerinde ise devam edecek.
KİŞİ SAYISINA GÖRE KADEME UYGULAMASI
4 kişi ve altında ikamet edenlere 12 m3
5 kisi ikamet edenlere 14 m3
6 kist ikamet edeniere 16 m3
7 kisi ve üzeri ikamet edenlere 17 m3 olarak degiştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Derinceli Damat - Seçimden sonra, tekrar gelirlerse gelecek zamları düşünemiyorum, tekrar gelmezler inşallah
Ahmet Kurt - Tabiki öyle olacak. zamlar 31 mart sonrasına. 28 mayıs seçiminden 4 gün sonra % 40 zam gelmişti hatırlayın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.