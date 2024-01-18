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BTP KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI MUHARREM CAN

Bağımsız Türkiye Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Muharrem Can’ı aday gösterdi

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BTP KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI MUHARREM CAN mask
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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girme kararı alan Bağımsız Türkiye Partisi ( BTP) adaylarını tek tek ilan ediyor.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bu adaylardan bazılarını kendi sosyal medya hesaplarından duyuruyor.

Kocaeli adayı işadamı Muharrem Can…

BTP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise İzmitli iş adamı Muharrem Can oldu.

Muharrem Can İzmit’te uzun yıllardır kuyumculuk ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.
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18 Oca 2024 - 16:41 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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