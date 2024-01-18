BTP KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI MUHARREM CAN

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girme kararı alan Bağımsız Türkiye Partisi ( BTP) adaylarını tek tek ilan ediyor.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bu adaylardan bazılarını kendi sosyal medya hesaplarından duyuruyor.
Kocaeli adayı işadamı Muharrem Can…
BTP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise İzmitli iş adamı Muharrem Can oldu.
Muharrem Can İzmit’te uzun yıllardır kuyumculuk ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.