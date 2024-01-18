Arslanbey OSB büyüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Ocak ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Arslanbey OSB’nin büyümesi konuşuldu. Mecliste konuyla ilgili söz alan CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış, OSB’lerin bu nedenle belediyelere zarar verdiğini ifade ederek şunları söyledi:
70 HEKTAR İSTEDİ
“Burası Arslanbey OSB’nin bulunduğu yer. OSB yönetimi burada alan ihtiyacından bahsederek Bakanlığa başvuruyor. Bakanlık da iki alan için OSB alanı çalışması yapıyor ancak buralar tarım alanı olduğu için Bakanlık 50 hektarlık bir alanı bu nedenle kabul etmiyor, daha sonrasında 19 hektarlık bir alan OSB’ye dahil ediliyor.
OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİK
Belediye de burası için uygun görüş vermiyor. Alan ihtiyacı varsa OSB’nin bunu başka bir yerde, başka bir şekilde çözmesi lazım. Kartepe Belediyesi nasıl kar edecek o zaman? bütün yükünü belediyeler çekiyor. Biz bu maddeye iyi bir tercih olmadığı için ve belediyeye zararı olduğu gerekçesiyle olumsuz görüş verdik.”
FAYDASI MALİYETİNİ DENGELİYOR
Konuyla ilgili konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise şunları söyledi:
“OSB’lerle ilgili böyle bir konu var ama OSB’leri bir anlamda sanayi bölgelerinin belediyeleri gibi düşünmenizde de fayda var. Tek tek fabrikalar kendi tesislerini kurmaya başladığı zaman da başka sorunlar oluyor. Özellikle ilçe belediyelerimiz, yapı ruhsatları verilirken büyük bir kayba neden oluyor. Hepsine birden baktığımızda faydası maliyetini dengeliyor diyebilirim.
BAKANLIĞIN GÖNDERDİĞİ PLAN
Biz burada, Küçük sanayi bölgesini OSB’ye dahil etsinler mi ya da etmesinler mi diye bir oylama yapmıyor. Biz bunu burada plana işliyoruz. Yani yaklaşımınız ilkesel bir bakış. Yoksa burada şu an bir oylama falan yapıyor değiliz. Bakanlığın gönderdiği planı, plana işlemeyi tartışıyoruz burada.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yarali Yürek .... - Habere konu yapılam resim en az 15 yıl önce çekilmiş.
Şimdi Arslanbey ovasında iğne atsan yere düşmez....
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.