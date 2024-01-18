Kocaelispor'un yeni transferi Tuncer Duhan Aksu!

Tuncer Duhan Aksu kimdir?

Kocaelispor'un devre arası transferi olan 26 yaşındaki sol bek Tuncer Duhan Aksu, 2012-2017 yıllarında Fenerbahçe altyapı takımından yetişti. Daha sonra bedelsiz olarak İstanbulspor formasını terleten Aksu, bu yaz transferinde bedelsiz Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kasımpaşa'ya 24 Temmuz 2023 tarihinde transfer olan Aksu, burada 4.5 ay kaldı.

4 buçuk ay içerisinde toplam 15 maça çıkan (13 Süper Lig, 2 ZTK) Duhan Aksu, 801 dakika oynadı, gol veya asist üretemedi.