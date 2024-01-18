Kocaelispor'un yeni transferi Tuncer Duhan Aksu!

Tuncer Duhan Aksu kimdir?
Kocaelispor'un devre arası transferi olan 26 yaşındaki sol bek Tuncer Duhan Aksu, 2012-2017 yıllarında Fenerbahçe altyapı takımından yetişti. Daha sonra bedelsiz olarak İstanbulspor formasını terleten Aksu, bu yaz transferinde bedelsiz Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Kasımpaşa'ya 24 Temmuz 2023 tarihinde transfer olan Aksu, burada 4.5 ay kaldı.
4 buçuk ay içerisinde toplam 15 maça çıkan (13 Süper Lig, 2 ZTK) Duhan Aksu, 801 dakika oynadı, gol veya asist üretemedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.