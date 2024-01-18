CHP'NİN GEBZE ADAYI NAİL ÇİLER ÇEKİLDİ!

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, çekildiğini şu ifadelerle açıkladı:

TEŞEKKÜR EDİYORUM

"10 Ocak 2024 tarihli MYK ve PM toplantımız sonucunda Gebze Belediye Başkan Adaylığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Beni bu önemli göreve layık gören Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, MYK Üyelerimize ve Parti Meclisimize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman desteklerini hissettiğim İl Başkanımız Bülent Sarı, İlçe Başkanımız Gökhan Orhan, Milletvekillerimiz Harun Özgür Yıldızlı ve Muhip Kanko’ya teşekkür ediyorum. Adaylığımın açıklanmasının ardından şahsıma teveccüh göstererek beni onurlandıran, Gebze basını ve kıymetli Gebze halkına da yürekten teşekkür ediyorum.

Bu göreve layık görülmem sonrasında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile aşağıda detaylarını paylaştığım kapsamdaki görüşmelerim devam ettiğinden ötürü açıklama yapmak için kamuoyunu bekletmek zorunda kaldığım için de üzgünüm.

SAĞLIK SORUNLARI

Yakın geçmişten bugüne dek bazı sağlık sorunları yaşamam sebebiyle; doktorlarımın sağlığımın yoğun ve tempolu bir seçim çalışmasına el vermediği kanaatine varması üzerine bu durumu Sayın Genel Başkanımıza aktardım ve bu onurlu görevden affımı talep ettiğimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ilettim.

Genel Başkanımız bu talebimi olumlu karşılamış ve Gebze Belediye Başkan Adaylığından af talebimi kabul etmişlerdir.

Gebze’nin hak ettiği değere kavuşması için elimden gelen her şeyi yapacağımdan hiçbir Gebzeli hemşehrim şüphe duymasın ancak Gebze Belediye Başkanlığına sağlığım el vermediği için aday olamıyorum.

Sağlıklı ve kapsamlı bir şekilde yürütemeyeceğim seçim sürecinde, aday olmak en başta Gebzeli hemşehrilerime karşı büyük bir haksızlık olacaktır.

Beni bu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Özgür Özel’e, MYK Üyelerimize ve Parti Meclisimize teşekkür ediyor, partimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gebze’de ve tüm Türkiye’de yerel seçimlerde seçimi kazanması için elimden gelen tüm gücümle çalışacağımı siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyumuzun bilgisine sunuyorum."