Kocaeli’de toplu taşımada yeni dönem başlıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk meclis toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın başkanlığında yapıldı. 129 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ulaşıma havuz sistemi getirilmesi kararlaştırıldı

ŞOFÖRLER HUZURA KAVUŞTU

Mecliste görüşülen en önemli gündem maddesi, ulaşımı kökten değiştirecek olan ortak havuzların oluşturulması ve bu havuzlara dahil olacak özel halk otobüslerine verilecek olan desteğin karara bağlanması oldu. Ulaşım kooperatifleri genel kurullarını oluşturarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımayı tek elden yönetmek için oluşturduğu üç yeni bölgesel havuza dahil olacak. Havuzlara dahil olan toplu taşıma esnaflarına indirimli ve ücretsiz biniş desteği verilmesi kararlaştırılınca şoförler derin bir nefes aldı.

PARA HAVUZDA TOPLANIP ESNAFA BÖLÜNECEK

Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı ulaşımda büyük sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçlayan havuz sisteminde üç yeni havuz kurdu. Karamürsel, Değirmendere, Gölcük, Başiskele havuzu; Gebze, Darıca, Çayırova havuzu; Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe havuzu. Oluşturulan bu havuzlarla her bölgenin havuzunda o bölgenin toplu taşıma araçlarının parası toplanarak bu havuz üzerinden esnaflara dağıtılacak.

KANDIRA VE DİLOVASI DA DESTEK ALACAK

Havuza dahil edilmeyen Kandıra ve Dilovası ilçelerindeki ulaşım kooperatifleri de destekten yararlanacak. Kırsal bölgelerde kurulan ortak havuz sisteminde yer alan toplu taşıma esnafları da Büyükşehir’in desteklerinden yararlanacak.

HAVUZ SİSTEMİ NE İŞE YARIYOR?

Havuz sistemi öncelikle ilçeler arasında hem şoförü hem de vatandaşı büyük sıkıntıya sokan yolcu indirme bindirme sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Yeni sisteme göre aynı havuza giren ücretler ve biniş hakları tüm esnafa eşit dağıtılacak. Bu sebeple araçlar istedikleri durakta yolcu alıp bindirebilecek. Başka bir deyişle Karamürsel’den gelen bir araç Değirmendere, Gölcük ve Başiskele’den de yolcu alıp indirebilecek. Aynı hak diğer havuzlar içinde geçerli olacak. İNDİRİMLİ BİNİŞLERDE SINIR 4 BASIM Öğretmen ve 60 yaş üstü indirimli binişlerde günde 4 kez sınırı olacak. Günde 4 kez indirimli kart kullanan vatandaşın ücreti tam bilete tamamlanarak esnafa ödenecek, 4 binişten sonraki binişler ise ücretsiz olacak. İndirimli binişlere dahil olan öğrenciler günde kaç defa binerse binsin Büyükşehir binişleri tam bilete tamamlayarak esnafa teslim edecek.

DEPREMZEDELERE ULAŞIM DESTEĞİ 6 AY UZATILDI

Mecliste en önemli gündem maddelerinden biri ise depremzedelerin ücretsiz ulaşım desteği süresinin uzatılması oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminden sonra Kocaeli’ye gelen depremzedelere tanınan ulaşım desteği Şubat ayında son bulacaktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinden alınan yeni karar ile ücretsiz ulaşım desteğinin süresi 6 ay daha uzatıldı.