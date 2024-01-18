Emekliye ek zam önergesi komisyondan geçti

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda SGK ve BAĞ-KUR emekli aylığına ek zam yapılmasına dair önerge kabul edildi. Kanun teklifi gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecek.
Kaynak: SÖZCÜ
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.