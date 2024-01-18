- Ekonomi

Emekliye ek zam önergesi komisyondan geçti

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

18 Oca 2024 - 18:20 - Ekonomi

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