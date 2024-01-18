18 Oca 2024 - 18:20 - Ekonomi

Emekliye ek zam önergesi komisyondan geçti

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.