Gençler, Kayserispor'u kupa dışına itti!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1. Lig ekibi Gençlerbirliği 2-1 kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Kasımpaşa ve Adana Demirspor'un ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor da 5. turda Türkiye Kupası'na veda etti.

Sarı-kırmızılı takım 23. dakikada Talha'nın attığı golle öne geçerken, konuk takım 34. dakikada Ais Aosman'ın golüyle 1-1'i buldu. Maçın 90+4. dakikasında Aosman bir kez daha sahneye çıkıp Gençlerbirliği'ne tur biletini getiren golü kaydedip maçın skorunu 2-1 olarak ilan etti.



Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları salı günü çekilecek.

Stat: RHG EnerTürk Enerji

Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Ahmet Malatyalı (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 66 Attamah), Carole, Ackah, Baran Ali Gezek, Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek (Dk. 76 Boa Morte), Talha Sarıarslan (Dk. 76 Bahoken-Dk. 90+3 Berat Eskin)

Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Yiğit Efe Demir (Dk. 26 Fatih Ok), Musa Çağıran (Dk. 46 Akabueze), Nzaba, Arda Temur, Erdal Öztürk (Dk. 71 Muhammed Himmet Ertürk), Mert Kabasakal, Aosman (Dk. 90+5 Ensar Kemaloğlu), Halit Yılmaz (Dk. 71 Özgür Çek), Melih Bostan

Goller: Dk. 23 Talha Sarıarslan (Mondihome Kayserispor), Dk. 35 (Penaltıdan) ve 90+4 Aosman (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ahmet Malatyalı, Dk. 58 Hayrullah Erkip (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Aosman, Dk. 90+1 Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Baran Ali Gezek, topu kontrol ettikten sonra uygun pozisyondaki Talha Sarıarslan'a aktardı. Penaltı noktası civarında topla buluşan Talha Sarıarslan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Arda Temur'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Halit Yılmaz, Ahmet Malatyalı'yla mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ozan Ergün, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Aosman, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

90+4. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Konuk ekibin atağında ceza yayı çevresinde topla buluşan Muhammed Himmet Ertürk'ün ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aosman'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Gençlerbirliği, adını son 16 turuna yazdırdı.