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Keçiörengücü kupaya veda etti!

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Anadolu Ajansı
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Keçiörengücü kupaya veda etti! mask

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Sivaspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak kupada adını son 16'ya yazdırdı.

Sivasspor'a turu getiren golleri 10. dakikada Ziya Erdal, 50. dakikada Fode Koita ve 81. dakikada Rey Manaj kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nün gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere 52 ve 65. dakikalarda Malaly Dembele attı. Sivasspor, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.

STAT:  Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Tolga Güldibi, Cem Özbay, Barış Çiçeksoyu

SİVASSPOR: Muammer- Murat, Poungouras, Yusuf (Dk.60 Hakan), Ziya, Abdulkadir (Dk.85 Alaaddin), Mehmet, Emre (Dk.73 Barrow), Eren (Dk.60 Manaj), Burak (Dk.60 Emrah), Koita

KEÇİÖRENGÜCÜ: Ekrem- Bahadır (Dk.89 Semih), Orhan, Mert, Muharrem, Nyarko, Mikail (Dk.66 Uğur Akdemir), Moustağha Camara, Erkan (Dk.46 Şahverdi), Ahmet (Dk.46 Innocent), Mayi (Dk.46 Dembele)

GOLLER: Dk.10 Ziya, Dk. 50 Koita, Dk.81 Manaj (Sivasspor) Dk.52, 65 Dembele (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Barrow (Sivasspor) - Ahmet, Nyarko, Orhan (Keçiörengücü)

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18 Oca 2024 - 18:02 - Spor

Muhabir  Anadolu Ajansı

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