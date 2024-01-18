Keçiörengücü kupaya veda etti!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Sivaspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak kupada adını son 16'ya yazdırdı.
Sivasspor'a turu getiren golleri 10. dakikada Ziya Erdal, 50. dakikada Fode Koita ve 81. dakikada Rey Manaj kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nün gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere 52 ve 65. dakikalarda Malaly Dembele attı. Sivasspor, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Tolga Güldibi, Cem Özbay, Barış Çiçeksoyu
SİVASSPOR: Muammer- Murat, Poungouras, Yusuf (Dk.60 Hakan), Ziya, Abdulkadir (Dk.85 Alaaddin), Mehmet, Emre (Dk.73 Barrow), Eren (Dk.60 Manaj), Burak (Dk.60 Emrah), Koita
KEÇİÖRENGÜCÜ: Ekrem- Bahadır (Dk.89 Semih), Orhan, Mert, Muharrem, Nyarko, Mikail (Dk.66 Uğur Akdemir), Moustağha Camara, Erkan (Dk.46 Şahverdi), Ahmet (Dk.46 Innocent), Mayi (Dk.46 Dembele)
GOLLER: Dk.10 Ziya, Dk. 50 Koita, Dk.81 Manaj (Sivasspor) Dk.52, 65 Dembele (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Barrow (Sivasspor) - Ahmet, Nyarko, Orhan (Keçiörengücü)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.