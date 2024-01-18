Adanaspor'da ayrılık!

1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Kaplan ile anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Kaplan'ın görevinden karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüze bugüne dek verdiği hizmetler için Mustafa Kaplan ve ekibine minnettarız ve gelecek yaşamlarında kendilerine başarılar diliyoruz.
Adanaspor, 1. Lig'de puan tablosunda 20 puanla 13. sırada yer alıyor.
Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/sVAKEgs8fa
— Adanaspor A.Ş. ?? (@AdanasporResmi) January 18, 2024
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.