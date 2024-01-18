Adanaspor'da ayrılık!

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/sVAKEgs8fa

— Adanaspor A.Ş. ?? (@AdanasporResmi) January 18, 2024