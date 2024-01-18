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Adanaspor'da ayrılık!

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen ve turnuvaya veda eden Adanaspor'da, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı.

Anadolu Ajansı
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1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Kaplan ile anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Kaplan'ın görevinden karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüze bugüne dek verdiği hizmetler için Mustafa Kaplan ve ekibine minnettarız ve gelecek yaşamlarında kendilerine başarılar diliyoruz.

Adanaspor, 1. Lig'de puan tablosunda 20 puanla 13. sırada yer alıyor.
# medya, anlaşma

18 Oca 2024 - 18:05 - Spor

Muhabir  Anadolu Ajansı

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