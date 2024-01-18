18 Oca 2024 - 20:00- Ekonomi G:

AYM'den ikramiye kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti.

Anadolu Ajansı
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AYM'den ikramiye kararı! mask

Anayasa Mahkemesi bugünkü Genel Kurul gündeminde, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı. 

YÜZDE 2 İBARESİ İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Kanunun 11. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen ek 4. maddesinde yer alan "yüzde 2" ibaresini iptal etti. 

ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU

Buna göre, kamu görevlilerine, toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olma koşuluyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenleme Anayasa'ya aykırı bulundu. 

Yüksek Mahkemenin iptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.
# sözleşme

18 Oca 2024 - 20:00 - Ekonomi

Muhabir  Anadolu Ajansı

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