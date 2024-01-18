Nail Çiler çekildi, CHP Gebze’de ibre Ensar Öğüt’ü gösteriyor

Çiler’in adaylığını çekmesiyle gözler Ensar Öğüt’e çevrildi. Edindiğimiz bilgiye göre CHP eski Milletvekili Ensar Öğüt’ün, CHP’den Gebze Belediye Başkan adaylığı için daha önceden nabız yokladı. Öğüt, Gebze Belediyesi adayı olma istediğini CHP Genel Merkezi’ne bildirdiği gelen haberler arasında. Öğüt, daha önce bir dönem Gebze İlçe Başkanlığı yapmış, 2014 seçim sürecinde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de aday adayı olmuştu. Çiler’in adaylığını çekmesiyle, ibre Ensar Öğüt’e döndüğü konuşuluyor.