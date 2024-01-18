Çiler’in adaylığını çekmesiyle gözler Ensar Öğüt’e çevrildi. Edindiğimiz bilgiye göre CHP eski Milletvekili Ensar Öğüt’ün, CHP’den Gebze Belediye Başkan adaylığı için daha önceden nabız yokladı. Öğüt, Gebze Belediyesi adayı olma istediğini CHP Genel Merkezi’ne bildirdiği gelen haberler arasında. Öğüt, daha önce bir dönem Gebze İlçe Başkanlığı yapmış, 2014 seçim sürecinde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de aday adayı olmuştu. Çiler’in adaylığını çekmesiyle, ibre Ensar Öğüt’e döndüğü konuşuluyor.
- Siyaset
Nail Çiler çekildi, CHP Gebze’de ibre Ensar Öğüt’ü gösteriyor
CHP’nin Gebze Belediye Başkan adayı gösterilen milletvekili Nail Çiler, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.