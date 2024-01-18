Büyükakın’dan, Kocaelispor’a moral ziyareti

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşecek olan antrenman öncesinde Büyükakın, hem takıma moral vermek, hem de Manisa FK maçında olan hakem skandallarını görüşmek için ziyarette bulundu
Detaylar birazdan…
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un antrenmanını ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.