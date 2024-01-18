Büyükakın: “Kocaelispor’un büyük bir camia olduğunu tüm Türkiye görecek”

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK BUNDAN SONRA DA YAPACAĞIZ”
Başkan Büyükakın şu şekilde konuştu: “ Kocaelispor’u antrenmanında ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın futbolculara tatlı ikramında bulundu. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükakın şu sözleri dile getirdi: “ Kocaelispor’u eski günlerine geri döndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir fedakarlık içinde kulübümüze sahip çıkıyoruz. Hem başkanımızla hem de hocamızla yaptığımız görüşmelerde bunları kendilerine dile getiriyorum. Kulübün uzun vadede ayakta kalması ve güçlü bir şekilde devam etmesi için gerekli olan ne varsa üzerimize düşeni yapıyoruz. Şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapacağımıza emin olun.
“PROBLEMLERİNİZ ORTADAN KALKACAK”
Tabii sizler profesyonel sporcular olarak zaman zaman alacaklarınız konusunda endişeye kapılıyor olabilirsiniz. Şüpheniz olmasın. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vereceğimize emin olun. Geçici problemleri aşmak için hemen başkanımızla ve hocamızla görüşüp gereken ne varsa yapıyoruz. Gereken ne varsa merak etmeyim ben tedbirimi aldım yakın zamanda tüm problemleriniz ortadan kalkacak.
MANİSA MAÇI İLE İLGİLİ GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILACAK
Geçen hafta talihsiz bir sonuçla karşılaştık. Bir hakem faciası yaşandı. Bir haksızlığa uğradı camiamız. O konuda da biz üzerimize düşenleri, gerekli girişimleri yaparız. Hep deriz ya futbol maçlarının ardından önümüzdeki maçlara bakacağız diye önümüzdeki maça bakacağız. Ben inanıyorum bu sene bu takım Süper Lig’e çıkacak. Bu senenin başında acaba 1.lig’de tutunacak bir takım mı kursak diye konuşurken, ben hocamıza ve başkanımıza öyle bir takım kuralım ki bu sene Süper Lig’e çıkalım diye onlardan bir talepte bulundum. Sistemimizi ona göre inşa etmeye çalıştık. Bu süreçte de Allah’ın izniyle ilk 2’de olarak Süper Lig’e çıkacaktır takımımız.
BU TAKIM SÜPER LİG’E ÇIKACAK
Sizin kabiliyetleriniz bunlar için yeterli. Zaman zaman talihsiz şeyler olabiliyor. Bunlarla morali bozmayacağız. Taraftarımızla birlikte sapasağlam ayakta duracağız. Kocaelispor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu Tüm Türkiye’ye göstereceğiz. Emin olun sonuna kadar arkanızdayız. Zerre kadar şüpheniz olmasın. Siz kazanmaya konsantre olun. Biz de üzerimize düşeni yapmaya konsantre oluyoruz. Önümüzdeki Eyüpspor maçında sizlerden büyük bir galibiyet ve akabinde galibiyet serisi bekliyoruz. İnşallah bunu yapacaksınız. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Arkanızda olduğumuzu bilin istiyoruz. Sadece maça odaklanın. İnşallah bu takım şampiyonluk kupasını kaldırıp, önümüzdeki sene şehrimizi Süper Lig’de temsil edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Osmann - Ne oldu başkan parasını verdin, takımın başına boş insanların idareci olması için ısrar edince ilk sene küme düştün ne oldu?
Birşey değişmedi parasını vereceksin olacak da bu paralar kimin parası diye sorarım?
Bana hizmet olarak geri dönecek bedeller ise kusura bakma verme arkadaşım, geçmiş dönemlerden örnek al, bak nasıl yapmışlar öğren...!
Sana Kocaeli Büyükşehir belediyesi için oy verilir mi?
Bakıyorum, ortada sosyal hayatımızı hareketledirecek hiç bir şey yok. Kocaeli Mutsuz bir şehir, Yani bana göre senin başkanlığın yeter, hadi bay bay
Sonuc - Kocaelispor küçük bir kentin küçük takımı. Çok fazla taraftarı yok sonuç ok larak büyük bir camia da yok olmasın gerek de yok ama süper lig diye aşırı motive oluyoruz. Sonuçta en fazla oynamayan oyuncu bizde ve en büyük borçlar da bizde
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.