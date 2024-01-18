Büyükakın: “Kocaelispor’un büyük bir camia olduğunu tüm Türkiye görecek”

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK BUNDAN SONRA DA YAPACAĞIZ”

Başkan Büyükakın şu şekilde konuştu: “ Kocaelispor’u antrenmanında ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın futbolculara tatlı ikramında bulundu. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükakın şu sözleri dile getirdi: “ Kocaelispor’u eski günlerine geri döndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir fedakarlık içinde kulübümüze sahip çıkıyoruz. Hem başkanımızla hem de hocamızla yaptığımız görüşmelerde bunları kendilerine dile getiriyorum. Kulübün uzun vadede ayakta kalması ve güçlü bir şekilde devam etmesi için gerekli olan ne varsa üzerimize düşeni yapıyoruz. Şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapacağımıza emin olun.

“PROBLEMLERİNİZ ORTADAN KALKACAK”

Tabii sizler profesyonel sporcular olarak zaman zaman alacaklarınız konusunda endişeye kapılıyor olabilirsiniz. Şüpheniz olmasın. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vereceğimize emin olun. Geçici problemleri aşmak için hemen başkanımızla ve hocamızla görüşüp gereken ne varsa yapıyoruz. Gereken ne varsa merak etmeyim ben tedbirimi aldım yakın zamanda tüm problemleriniz ortadan kalkacak.

MANİSA MAÇI İLE İLGİLİ GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILACAK

Geçen hafta talihsiz bir sonuçla karşılaştık. Bir hakem faciası yaşandı. Bir haksızlığa uğradı camiamız. O konuda da biz üzerimize düşenleri, gerekli girişimleri yaparız. Hep deriz ya futbol maçlarının ardından önümüzdeki maçlara bakacağız diye önümüzdeki maça bakacağız. Ben inanıyorum bu sene bu takım Süper Lig’e çıkacak. Bu senenin başında acaba 1.lig’de tutunacak bir takım mı kursak diye konuşurken, ben hocamıza ve başkanımıza öyle bir takım kuralım ki bu sene Süper Lig’e çıkalım diye onlardan bir talepte bulundum. Sistemimizi ona göre inşa etmeye çalıştık. Bu süreçte de Allah’ın izniyle ilk 2’de olarak Süper Lig’e çıkacaktır takımımız.

BU TAKIM SÜPER LİG’E ÇIKACAK

Sizin kabiliyetleriniz bunlar için yeterli. Zaman zaman talihsiz şeyler olabiliyor. Bunlarla morali bozmayacağız. Taraftarımızla birlikte sapasağlam ayakta duracağız. Kocaelispor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu Tüm Türkiye’ye göstereceğiz. Emin olun sonuna kadar arkanızdayız. Zerre kadar şüpheniz olmasın. Siz kazanmaya konsantre olun. Biz de üzerimize düşeni yapmaya konsantre oluyoruz. Önümüzdeki Eyüpspor maçında sizlerden büyük bir galibiyet ve akabinde galibiyet serisi bekliyoruz. İnşallah bunu yapacaksınız. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Arkanızda olduğumuzu bilin istiyoruz. Sadece maça odaklanın. İnşallah bu takım şampiyonluk kupasını kaldırıp, önümüzdeki sene şehrimizi Süper Lig’de temsil edecek.