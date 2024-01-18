18 Oca 2024 - 19:20- Siyaset G:

Üyeler Hürriyet'i "Vicdan nerede biz oradayız'' sloganlarıyla karşıladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 21 Ocak’ta gerçekleşecek olan önseçimin öncesinde üyelerle büyük bir buluşma programı gerçekleştiriyor.

Cihat Polat
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Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen buluşmada yüzlerce partili "Vicdan nerede biz oradayız ve İzmit'in anası Hürriyet" sloganlarıyla karşılandı

18 Oca 2024 - 19:20 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(2)
02

Turanoglu - Yunanoglu fon gelir i dagitildi mi delikanlı gibi söyleyin basini i 25 dk sonra içeri aldiniz neden

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 20:03
01

Söz - Fatma kaplan hürriyet aday gösterilmezse CHP İzmit'e veda eder artık Fatma başkana köstek değil destek olun CHP Kocaeli yönetimi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 19:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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