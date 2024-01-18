Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen buluşmada yüzlerce partili "Vicdan nerede biz oradayız ve İzmit'in anası Hürriyet" sloganlarıyla karşılandı
18 Oca 2024 - 19:20- Siyaset Güncelleme:
Üyeler Hürriyet'i "Vicdan nerede biz oradayız'' sloganlarıyla karşıladı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 21 Ocak’ta gerçekleşecek olan önseçimin öncesinde üyelerle büyük bir buluşma programı gerçekleştiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Turanoglu - Yunanoglu fon gelir i dagitildi mi delikanlı gibi söyleyin basini i 25 dk sonra içeri aldiniz neden
Söz - Fatma kaplan hürriyet aday gösterilmezse CHP İzmit'e veda eder artık Fatma başkana köstek değil destek olun CHP Kocaeli yönetimi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.