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Kocaeli'de 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi

Körfez ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi mask

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Körfez'de bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 16 ton 990 litre etil alkol, 6 bin 100 boş plastik şişe, 15 bin sahte etiket, 5 ton kapasiteli ısıtma kazanı, 10 ton kapasiteli brülör kazanı, 10 ton kapasiteli reaktör kazanı, 2 adet 3 ton kapasiteli eşanjör kazanı, 10 ton kapasiteli filtre kazanı, soğutma ünitesi, 20 ton kapasiteli hazır ürün tankı, kompresör, 3 adet 10 ton kapasiteli plastik tank, etiket yapıştırma makinesi, şişeleme ve dolum makinesi, 10 bin bidon ve şişe kapağı ve 8 bin boş ambalaj kutusu ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

18 Oca 2024 - 20:03 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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