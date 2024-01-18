KOCAELİSPOR'DAN SPONSORLUK ANLAŞMASI!

Törenin ardından Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim'e ve Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel'e şanlı formamızı ve atkımızı takdim etti.
Kocaelispor'a olan desteklerinden ötürü dünyaca ünlü otomobil üreticisi Hyundai'ye teşekkür edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eray.kardesler.diyanet - HEY.GIDI.TAYYIP.ERDOGAN.ZAMANINDA.KENDISIDE.DEMISDI.AMA.HERSEY.BOSUNAYMIS.NE.ISLERI.VAR.YABANCI.INSANLARIN.TURKIYEDE.BUMUDUR.MUSLUMANLIK.BIZLER.TURK.HARIC.HICBIR.YABANCIYI.ULKEMIZDE.ISTEMIYORUZ.IMFDEN.40.MILYAR.DOLAR.ALIPDA.TURKIYEDEKI.YABANCI.INSANLARLA.TURKIYEYI.DARBOGAZA.GETIRDINIZ.NERDE.NUFUS.COKLUGU.ORDA.BELA.COKDUR.SAYGILARIMIZLA.BU.SOZLERIMIZ.BUTUN.IKDIDAR.PARTILERI.ICINDIR.NE.ISI.VAR.JAPON.INSANLARININ.TURKIYEDE.ISLERI.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.