KOCAELİSPOR'DAN SPONSORLUK ANLAŞMASI!

Törenin ardından Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim'e ve Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel'e şanlı formamızı ve atkımızı takdim etti.

Kocaelispor'a olan desteklerinden ötürü dünyaca ünlü otomobil üreticisi Hyundai'ye teşekkür edildi.