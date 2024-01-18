Hodri Meydan'dan 'ücretsiz öğrenci bileti' hakkında açıklama!

ÖĞRENCİ BİLETLERİ HAKKINDA!

Hodri Meydan X sosyal medya hesabından ücretsiz öğrenci bileti hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Derneğimizin sezonun ilk yarısında Lise ve Üniversite öğrencileri adına düzenlemiş olduğu ücretsiz öğrenci bileti organizasyonu sezonun ikinci yarısında iç sahada oynamış olduğumuz maçlarda devam edecektir. Bu vesileyle sezonun ilk yarısında yapmış olduğumuz listeyi yeniden güncellemek adına; tüm öğrenci taraftarlarımızdan “HER İÇ SAHA MAÇINA ÖZEL OLARAK, DERNEĞİMİZE ULAŞAN ÖĞRENCİLERE” “HAFTALIK BİLET” tanımlanası yapılacaktır.

Öğrenci biletleri, derneğimiz tarafından “MÜSABAKA SAATİNE SON 12 SAAT KALA” yüklenecektir. Öğrenci biletinden yararlanmak isteyen taraftarlarımızın bu gönderiyi baz alarak ve bundan sonra ki süreçte iç saha maçlarımızın ilgili haftasında resmi İnstagram sayfamızın mesaj bölümünden tarafımızla iletişime geçerek; sırasıyla “Öğrenci Kimlik Kartları, İsim Soyisimleri ve TC Kimlik Numaralarını” bizimle paylaşması gerekmektedir. “Sporda Şiddet Yasası (6222) cezasına çarptırılan, haftalık ceza alan taraftarlarımız ve TC Kimlik Numaralarını yanlış yazan” öğrencilerimize bilet yüklemesi yapılamayacaktır. Öğrenci biletlerimiz sadece Maraton Üst Tribünü içindir!" ifadelerini kullandı.