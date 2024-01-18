Hürriyet "Hiçbir üyeye baskı yapılmasın"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ön seçim öncesi üyeler ile bir araya geldi. Çoşkulu bir kutlama ile karşılanan Hürriyet burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı “O sandıktan çıkan aday örgütün adayıdır. O yüzden güzelliklerle geçmesini diliyorum. Geliyor kulağıma beni kötüleyerek Fatma karşıtlığından gidiyor benim de anlatacağım çok şey var ama parti zarar görmesin diye susuyorum gün gelecek patlayacağım ama biraz daha vakti var. Bu seçimin çok düzgün geçmesini arzu ediyorum.
HİÇBİR ÜYEYE BASKI YAPILMASIN
Benim kazanacağıma inanıyorsan bana oy versin ama inanmıyorsa bana oy vermesin. Çok samimi ve dürüstçe söylüyorum. Bu sürecin temiz bitmesi için arkadaşlarıma rica ettim hiçbir üyeye baskı yapılmasın diye”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmail - Onun için mi mahallelerden alımlar başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.