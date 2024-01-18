Özgür Özel'den Hürriyet’e "İzmit’le devam et!"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün üyeler ile bir araya geldi. Ön seçim öncesi açıklamalarda bulunan Hürriyet şu ifadeleri kullandı” 5 yıldır çocuğumun yüzünü görmüyorum, karne gününü görmedim bazen kaça gidiyor diye soruyorlar ezbere söyleyemiyorum babasına soruyorum o kadar şeyle uğraşıyoruz ki yine de vazgeçmeden çalışmaya devam ediyoruz.

“BURASI KADIKÖY DEĞİL”

2019’da kazandıktan sonra daha ikinci ayımdı sizlerle bir teşekkür kahvaltısı yapmıştık o kahvaltıda ‘Ben bir görev için İzmit’teyim hevesi olan arkadaşlar beni engel görmesin seçime 40 gün kala adayım demekle halk ezbere oy vermiyor, burası Kadıköy değil 15 yıl sonra aldık büyük hata yapabilirim ölebilirim beni engel görmeyin çıkın çalışın’ dedim. 5 yıl sonra büyükşehir noktasında diğer konularda bakarız dedim. Bugün geldiğimiz noktada İzmit’le ilgili kafam netti üst üste anket yaptırdık son bir senedir yeni bir arkadaşla kazanabilir miyiz noktasında çalışmamız var genel başkanıma gidip meramımı anlattım ‘ben büyükşehir’e aday olmak istemiyorum’ dedim ‘İzmit mi istiyorsun’ dedi ‘hayır’ dedim ‘olmaz dedi 15 yıl sonra kazandırıldı İzmit’le ilgili devam et ‘dedi.

“KIRDIKLARIMIZ VAR DEDİM”

Tek başına elimdeki güç yetmiyor iddia lazım kaynak koymak için. Genel başkan ısrarla görevi ben veriyorum İzmit’e dosyanı ver PM den geçireceğiz dedi bütün bu görüşmelere ilçe başkanı Gökhan Ercan şahittir. Benim de talebimle PM listesinde adımı çıkarttık ‘ bu şekilde olursa ben sıkıntı yaşarım 5 yıldır evet çok iyi işler yaptık ama 5 yılda kırdığımız döktüğümüz de var farkında olmadan küstürdüklerimiz var’ dedim .

“PARTİLİ GİBİ GÖZÜKÜP İHANET EDENLER VAR”

Partili gibi gözüküp ihanet edenler var bunlarında algı oyunları ve üzerimde yaptığı yıpratma politikaları var. Ön seçim talebini masaya koyduk. Örgüt yeniden bütünleşip motivasyon olur. Ön seçimden çıkarsam rahat rahat seçim çalışması yaparım çıkamazsam da çıkan arkadaşım partilidir kırıp dökmeden seçim kampanyası yürütür. “ifadelerini kullandı