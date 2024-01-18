Hürriyet” Büyükşehirle yarıştırılmak onurdur.”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde üyeler ile bir araya geldi. Hürriyet Ön seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

“2019’DA BAŞARDIK”

Hürryet konuşmasında şu ifadelere yer verdi“ Her zaman seçimleri kazandıran heyecandır motivasyondur birlikteliktir ve beraberce sahada çalışmaktır. Bunu 2019'da başardık aktif bir milletvekilliği süreci geçirdik yerel seçimlerde partimizi bana bir görev hediye etti talebim değildi ama her zaman partiyi önceliklediğim içim , bir mevzi kazanabilmek adına o dönem İzmit belediye başkan adaylığımı tebliğ etti partim 2019 da hep birlikte fedakarlık yaparak köşe bucak çalıştık.

“TOPAL ÖRDEKLERDEN BİRİ BİZ OLDUK”

15 yıl sonra buradan sosyal belediyeciliğin bayrağımı hep birlikte dikmek nasip oldu . Ama ne yazık ki sayın cumhurbaşkanının dediği gibi topal ördek diye tanımladı ya bizi o topal ördekten biri biz oldık mecliste çoğunluğu alamadık.

“BÜYÜKŞEHİR İLE YARIŞTIRILMAK BİZİM İÇİN ONURDUR”

Ama vazgeçmedik hırslıyım çalışmayı severim çok zeki olduğumu iddia etmem ama çok çalışkanım. 107 bin insan bize oy verdi ve hizmet bekledi mecliste çoğunluğumuz yok diye şikayet edecek halimiz yok. Hep yeni çözümler geliştirmeye çalıştık. Mecliste çoğunluk olmamamıza rağmen büyükşehir tepemizde tepiniyorken hükümet kösteği olduğu halde 30 milyarlık büyükşehir belediyesi ile 1 milyarlık İzmit belediyesi yarıştırılıyor. Bu 20 yıldır eksik yapılanı aslında başarılı olduğumuzu gösteriyor. Bizim için kocaman bir büyükşehir belediyesi ile yarıştırılmak onurdur.”