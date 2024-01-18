İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün Yunus Emre Kültür Merkezinde üyeler ile bir araya geldi. Hürriyet ön seçim öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Hürriyet konuşmasında şu ifadelere yer verdi “Kimse benim partililiğimi sorgulayamaz. Düşmanım da olsa AKP'nin en iyisinden benim en kötüm daha iyidir. 2014’te de seçime girdim çıkamadım ama sefa bey kazandı ve ben aday gibi çalıştım ihanet etmedim. Bu bayrağın inmemesi için kaybetmemek için elimden geleni yapacağım. Mevcut başkan ön seçime girmez diye bir şey yok inşallah gelecek seçimlerde de göğüslerini gere gere ön seçime girerler. Bakalım kim kendine örgütüne güveniyor görelim.
- Siyaset
Hürriyet "AKP'nin en iyisinden benim en kötüm daha iyidir"
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün üyeler ile buluştu. Hürriyet, ‘'Kimse benim partililiğimi sorgulayamaz. Düşmanım da olsa AKP'nin en iyisinden benim en kötüm daha iyidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Hodri Meydan - Acemilik dönemi bitti şimdi ustalık zamanı çok can yakacak fatma başkan izmite kattığı renklere renk katmaya devam edecek seninleyiz başkan
Yasin Bert - Fatma hanım inşallah bu iş tamam
Mertcan - Bu hırsınızı
Hizmette de
görebilseydik keşke
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.