- Siyaset

Hürriyet "AKP'nin en iyisinden benim en kötüm daha iyidir"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün üyeler ile buluştu. Hürriyet, ‘'Kimse benim partililiğimi sorgulayamaz. Düşmanım da olsa AKP'nin en iyisinden benim en kötüm daha iyidir.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Hürriyet "AKP'nin en iyisinden benim en kötüm daha iyidir" mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün Yunus Emre Kültür Merkezinde üyeler ile bir araya geldi. Hürriyet ön seçim öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Hürriyet konuşmasında şu ifadelere yer verdi “Kimse benim partililiğimi sorgulayamaz. Düşmanım da olsa AKP'nin en iyisinden benim en kötüm daha iyidir. 2014’te de seçime girdim çıkamadım ama sefa bey kazandı ve ben aday gibi çalıştım ihanet etmedim. Bu bayrağın inmemesi için kaybetmemek için elimden geleni yapacağım. Mevcut başkan ön seçime girmez diye bir şey yok inşallah gelecek seçimlerde de göğüslerini gere gere ön seçime girerler. Bakalım kim kendine örgütüne güveniyor görelim.
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18 Oca 2024 - 21:26 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(3)
03

Hodri Meydan - Acemilik dönemi bitti şimdi ustalık zamanı çok can yakacak fatma başkan izmite kattığı renklere renk katmaya devam edecek seninleyiz başkan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 23:13
01

Mertcan - Bu hırsınızı

Hizmette de

görebilseydik keşke

Yanıtla . 1Beğen . 5Beğenme 18 Ocak 21:52
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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