Hürriyet "AKP'nin en iyisinden benim en kötüm daha iyidir"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün Yunus Emre Kültür Merkezinde üyeler ile bir araya geldi. Hürriyet ön seçim öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Hürriyet konuşmasında şu ifadelere yer verdi “Kimse benim partililiğimi sorgulayamaz. Düşmanım da olsa AKP'nin en iyisinden benim en kötüm daha iyidir. 2014’te de seçime girdim çıkamadım ama sefa bey kazandı ve ben aday gibi çalıştım ihanet etmedim. Bu bayrağın inmemesi için kaybetmemek için elimden geleni yapacağım. Mevcut başkan ön seçime girmez diye bir şey yok inşallah gelecek seçimlerde de göğüslerini gere gere ön seçime girerler. Bakalım kim kendine örgütüne güveniyor görelim.