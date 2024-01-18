İŞKUR resmi sitesinde huzurevlerine personel ve işçi alımı duyurusu yaptı

Çeşitli pozisyonlarda personel ve işçi alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu İŞKUR aracılığı ile huzurevlerine personel ve işçi alınacağı duyurusu milyonlarca iş arayan gencin dikkatini üzerine aldı. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan ilan duyurusunda, huzurevlerinde çalıştırılması üzerinde personel ve işçi alımı duyurusu yapıldı. Alım detaylarına pozisyonlarda eklendi. Hemşire, hasta ve yaşlı bakım elemanı, şoför, huzurevi müdürü, teknik servis elemanı, sosyal hizmetler uzmanı (sosyal çalışmacı), engelli ve yaşlı bakım elemanı, diğer sağlık personeli (acil tıp teknisyeni), fizyoterapist, aşçı yardımcısı, temizlik görevlisi, hasta refakatçisi ve aşçı gibi çok sayıda pozisyon için personel ve işçi alımı duyurusu yapıldı.

Başvuru süreci ve başvurmak için gerekli şartlar

İŞKUR üzerinden çok sayıda pozisyon için personel ve işçi alım duyurusu yapıldı. Bu alım ilanlarına başvurmak için en önemli madde ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı bulunmakta. Ayrıca başvuracak adayların, huzurevinde çalışmayı engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu veya engel durumu bulunmaması gerekiyor. Bunların yanında aranan pozisyonların özel şartları bulunmakta. Bu özel şartları barındıran adaylar ilanlara başvuru yapabilecekler. İlanlara başvurmak için İŞKUR resmi sitesinde kaydınızın olması gerekmekte. Eğer kaydınız yoksa İŞKUR’a giderek kayıt oluşturup başvuru yapılabilmekte. Kaydı olanlar ise internet üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecekler. Aranan şartlar bir diğeri ise yaşlı insanlarla iletişim kurabilmek ve sabırlı bir kişiliğe sahip olmak gibi bir şart aranmakta.

Kaynak: PARA DURUMU