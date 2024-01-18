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CHP'Lİ SOYLUÇİÇEK: BU ZAM UTANÇ TABLOSUDUR BU EMEKLİYE İHANETTİR!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova Belediye Başkan Aday Adayı Cihan Soyluçiçek, iktidarın emeklilere yaptığı maaş zammına ilişkin eleştiride bulundu.

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CHP'Lİ SOYLUÇİÇEK: BU ZAM UTANÇ TABLOSUDUR BU EMEKLİYE İHANETTİR! mask

Soyluçiçek: "İktidar emekliyi alenen kandırıyor. Enflasyona göre zam vereceğim diyerek emekliyi açlığa, sefalete, yoksulluğa terk ediyor" dedi. Gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla her kesimin takdirini kazanan Çayırova Belediye Başkan Aday Adayı Soyluçiçek, iktidarın emekli maaşlarına yaptığı zamma ilişkin değerlendirmede bulundu.

İktidarın, emeklileri görmezden geldiğini belirten Soyluçicek açıklamasında şunları söyledi:

"Adalet anlayışını tam anlamıyla terk eden AKP İktidar 22 yıldır olduğu gibi yine emeklileri görmezden geldi. Genel seçim zamanı emeklilere yüzlerce vaat veren iktidar, yıllarca ülkemizi temsil eden, Türkiye için çalışan emeklileri açlığa, sefalete, yoksulluğa terk etti. En düşük emekli maaşı alan toplam 6 milyon emekliye enflasyon farkı kadar artışı dahi çok gördü. Resmi enflasyon farkı yüzde 37.5. Fakat yapılan artış yüzde 33.3. Bu yapılan zam bir utanç tablosudur. Bu emeklilere yapılan bir ihanettir" dedi.
# türkiye, AKP, aday, Çayırova, Enflasyon, Zam, emekli, Emekli maaşı

18 Oca 2024 - 22:37 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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