Darıca Kalesi için çalışmalar başladı

Darıca’da Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen ve uzun yıllardır atıl bir durumda kalan Darıca Kalesi'nin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlandı.

Proje kapsamında, 14'üncü yüzyılda Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin aslına uygun olarak restore edilmesi hedefleniyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kalesi’nin çevresinin temizlenmeye başlandığını ifade ederek, "Darıca’da tarihi gün yüzüne çıkaracak çalışmalara devam ediyoruz. Kısa zaman sonra restorasyon çalışmalarına başlayacağımız Darıca Kalesi’ni doğal yapısına uygun bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz. Darıca Kalesi bizim çocukluk yıllarımızda Darıcalı hemşehrilerimizin vakit geçirdiği hatta düğünlere, sünnetlere ve cemiyetlere ev sahipliği yapmış bir mekan. Şu an biraz atıl vaziyette. Bununla alakalı bizler de ekiplerimizle beraber teknik çalışmalarımızı yaptık. Resmi olarak Darıca Kalesi’nin restorasyonu ile alakalı ilk adımı attık. İlk önce temizlik çalışmalarımız olacak daha sonra da restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Kalenin doğal yapısına uygun bir şekilde restore edilmesini ve aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılmasını hedefliyoruz. Darıca Kalesi'ni kendi mimarisine özgü bir şekilde canlandırmayı istiyoruz’’ şeklinde konuştu.