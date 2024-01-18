Darıca Kalesi için çalışmalar başladı

Darıca’da Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen ve uzun yıllardır atıl bir durumda kalan Darıca Kalesi'nin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlandı.
Proje kapsamında, 14'üncü yüzyılda Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin aslına uygun olarak restore edilmesi hedefleniyor.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kalesi’nin çevresinin temizlenmeye başlandığını ifade ederek, "Darıca’da tarihi gün yüzüne çıkaracak çalışmalara devam ediyoruz. Kısa zaman sonra restorasyon çalışmalarına başlayacağımız Darıca Kalesi’ni doğal yapısına uygun bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz. Darıca Kalesi bizim çocukluk yıllarımızda Darıcalı hemşehrilerimizin vakit geçirdiği hatta düğünlere, sünnetlere ve cemiyetlere ev sahipliği yapmış bir mekan. Şu an biraz atıl vaziyette. Bununla alakalı bizler de ekiplerimizle beraber teknik çalışmalarımızı yaptık. Resmi olarak Darıca Kalesi’nin restorasyonu ile alakalı ilk adımı attık. İlk önce temizlik çalışmalarımız olacak daha sonra da restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Kalenin doğal yapısına uygun bir şekilde restore edilmesini ve aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılmasını hedefliyoruz. Darıca Kalesi'ni kendi mimarisine özgü bir şekilde canlandırmayı istiyoruz’’ şeklinde konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.