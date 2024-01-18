Türkiye'de ATM'lerin elektrik tüketimi zirvede!

Gizem Kurtul'un haberine göre, Derneğin açıklamasına göre, ülke genelinde faaliyet gösteren 52 bin 682 ATM, günlük ortalama 12 kilovatsaat elektrik tüketirken, yıllık toplam tüketimleri 230 milyon kilovatsaati aştı.

Bu elektrik tüketimi miktarı, Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli gibi Türkiye'nin bazı illerinin yıllık tüketimini geride bırakmakta ve aynı zamanda Türkiye'nin en yüksek elektrik tüketen şehirlerinden biri olan Antalya'nın tüketiminin de 40'ta 1'ine denk geliyor.

Elektrik ve kaynak tasarrufu mümkün

İklim krizini durdurma amacıyla çeşitli politikaların hayata geçirilmesi için çalışan Ekosfer Derneği, yaptığı bu araştırma ile ortak ve komisyonsuz ATM uygulamasına geçilmesi durumunda ciddi bir elektrik ve kaynak tasarrufunun mümkün olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda, bu geçişin cadde ve meydanlardaki görsel kirliliği azaltabileceğini ifade ediyor.

Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, kullanıcılardan komisyon almayan ortak ATM'lerin kullanılmasıyla önemli bir elektrik tasarrufu sağlanabileceğine dikkat çekerek, "Bu mesele sadece elektrik tüketimi ile sınırlı değil. Bu cihazların hemen hemen tamamı ithal ediliyor ve her bir ATM'de bakım-onarım gerektiren alarm, klima, güç kaynağı, ekran ve yazıcı gibi birçok parça bulunmaktadır. Ayrıca, bu cihazlar düzenli olarak ziyaret edilmeli ve bu da yakıt israfına neden olmaktadır. Biz bu çalışmada sadece makinelerin elektrik tüketimini değil, aynı zamanda çevre ve ekonomi üzerindeki etkilerini de inceledik" şeklinde ifade etti.

POS makineleri etkin kullanılmalı

Gürbüz, ortak ATM'lerin, mobil bankacılığın ve kredi kartlarının daha yaygın olduğu ülkelerde ATM sayılarının azaldığını belirterek, "Birleşik Krallık'ta 8 yılda ATM sayısı 70 binden 50 binin altına düştü. Türkiye'de 2 milyonu aşan POS makinalarının daha etkili bir şekilde kullanılması için özellikle büyük süpermarketlerde kartla ödeme yapanlara, sınırlı miktarda nakit çekme ve bunu kart işlemine ekleyebilme imkanı sunulursa ATM ihtiyacı daha da azalır. ATM'lere ayrılan alanları toplumun faydasına kullanabilir, yeşil alanlar oluşturabiliriz. ATM sayısını yarıya indirerek 115 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlamak mümkündür. Enerji tasarrufu yaparak iklimi koruyabilir ve ithal ürünlere olan bağımlılığı azaltabiliriz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kaynak: PARA DURUMU