18 Oca 2024 - 22:58- Teknoloji G:

Haydi Türkiye, bu gece 00:49’da herkes ekran başına!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin merakla beklediği uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım yaptı.

Haydi Türkiye, bu gece 00:49’da herkes ekran başına! mask

Kacır, "Haydi Türkiye, bu gece 00:49’da herkes ekran başına!" dedi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.49’da başlayacak. Heyecanlı bekleyiş öncesi Bakan Kacır sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video paylaşımı geldi. HERKES EKRAN BAŞINA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haydi Türkiye, bu gece 00:49’da herkes ekran başına! paylaşımında bulundu. 

Kaynak: CNN TÜRK
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18 Oca 2024 - 22:58 - Teknoloji

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Yorumlar

(1)
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Ayhan - Sanki o uzay mekiğini biz yapmışız gibi lanse ediyorlar. Koyunlarda seviniyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 23:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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