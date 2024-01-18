Davut Güloğlu, Yeniden Refah'ın Düzce adayı oldu

Şarkıcı Davut Güloğlu bir süre önce Yeniden Refah Partisi'nden siyasete atılmıştı. Geçen seçimde milletvekili adayı da olan Güloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi tarafından Düzce Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.
Davut Güloğlu'nun adaylığı Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda "Düzce Belediye Başkan Adayımız kıymetli sanatçımız Davut Güloğlu oldu. Düzce’ye ve partimize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.